Revelan qué pasó con Juan Guillermo Cuadrado y cuándo llega a Bogotá para jugar con Millonarios

La llegada de Juan Guillermo Cuadrado se ha convertido en una necesidad urgente para Millonarios. Tras la grave lesión de Jhomier Guerrero, ahora se sumó la conmoción cerebral sufrida por Samuel Martín tras un codazo en el partido frente a Cúcuta.

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Alberto Gamero no tiene laterales disponibles para el partido del fin de semana contra Boyacá Chicó y el debut de Cuadrado podría ser una solución para ese problema.

Aunque el futbolista antioqueño fue presentado como nuevo fichaje el pasado jueves, todavía no ha llegado a Bogotá y le falta hacerse la revisión médica protocolaria antes de firmar contrato hasta mediados de 2027.

Los hinchas del cuadro embajador han estado preguntando sobre la situación de Cuadrado y su fecha de llegada a la capital. El club no ha dado detalles al respecto, pero este lunes se confirmó que el nuevo fichaje está a punto de llegar.

“Tras solucionar sus temas personales, Juan Guillermo Cuadrado (38) llega hoy a Bogotá para realizarse exámenes médicos y ser presentado ante los medios de comunicación esta semana como nuevo jugador de Millonarios”, informó el periodista Felipe Sierra.

Posible debut contra Boyacá Chicó

Una vez queden solucionados todos los temas administrativos, Juan Guillermo Cuadrado podrá unirse a los entrenamientos y preparar su posible debut en el Estadio El Campín.

Gamero adelantó que espera darle algunos minutos en el partido del próximo sábado contra Boyacá Chicó por la fecha 11 de la Liga BetPlay.

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Aunque Cuadrado no hizo pretemporada, ha estado entrenando por su cuenta y se encuentra en plenitud de condiciones. Todo dependerá de su adaptación a la altura de Bogotá y la evaluación del cuerpo técnico durante la semana.

Según las declaraciones del entrenador, Cuadrado llega a trabajar como uno más dentro de la plantilla. Su polifuncionalidad le permite jugar como lateral derecho, mediocampista e incluso en la posición de extremo si llega a ser necesario.

Juan Guillermo Cuadrado llega a Millonarios tras casi 20 años en Europa Foto: @MillosFCOficial

“Nosotros queremos que cuando Juan Guillermo Cuadrado llegue, sepa que este equipo tiene cosas buenas, que estamos haciendo las cosas bien y que él venga a aportar”, declaró Gamero tras la victoria de Millonarios sobre Cúcuta Deportivo en el General Santander.

El técnico samario considera que “es un jugador de mucha categoría, clase y, dentro de lo que nosotros queremos jugar, él va a engranar bien en el equipo. A veces se piensa que es intentar jugar algo para él, pero nosotros estamos intentando que el equipo juegue bien para que él entre bien. Es un jugador que va a tener sus dos o tres posiciones donde nosotros lo necesitamos”.

Cuadrado llegó a Millonarios como agente libre tras su último paso por el Pisa Calcio de la Serie A. El antioqueño no juega partidos oficiales desde el 23 de mayo de 2026, en la derrota frente a Lazio por la última fecha del campeonato italiano.