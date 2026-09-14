Madrid ya tiene acento colombiano. Este lunes 14 de septiembre, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se convirtió por varias horas en territorio barranquillero: banderas de Colombia, música, disfraces del Carnaval y cientos de seguidores esperaban la llegada de Shakira, quien regresa a España para comenzar una residencia de 12 conciertos que se extenderá hasta octubre.

SEMANA estuvo en Barajas y acompañó a la delegación del Carnaval de Barranquilla que viajó desde Colombia para recibir a la artista. El grupo llegó y aterrizó en Madrid alrededor de las 11:00 a. m. y se preparó durante horas para el momento del encuentro.

En total, 130 colombianos, entre músicos y bailarines, hacen parte de esta delegación, integrada por siete grupos artísticos: Nativos, Marimonda, Garabato, Son Calimba, Congo, Cumbiamba y Fuerza Negra.

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La espera terminó hacia las 2:00 p. m. Cuando Shakira apareció en el aeropuerto. La cantante llegó vestida con un conjunto de dos piezas de Dior y, fiel a la imagen que la acompaña desde hace décadas, lo hizo sonriente y saludando a quienes la esperaban.

La sala del aeropuerto, con más de 300 personas, se llenó con fans españoles, colombianos residentes en Madrid y miembros de la delegación carnavalera.

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La escena tuvo un componente particularmente colombiano. Los bailarines y músicos llevaron hasta Barajas una muestra del Carnaval de Barranquilla, una manera de recordarle a la artista que, aunque su residencia tenga como escenario Madrid, una parte fundamental de su identidad viaja con ella.

Shakira se detuvo a saludar y a tomarse fotos con algunos de sus seguidores. También habló brevemente con los medios y explicó por qué su regreso a España tiene para ella un significado que va más allá de la agenda musical.

“Haber vivido aquí ha sido uno de los momentos más importantes de mi vida. Cuando me fui también fue uno de los momentos más duros de mi historia, así que volver junto a ustedes es llenarme de cariño y amor de mis fans españoles y de mi público”, afirmó la cantante desde Madrid.

Y añadió: “La gente de España es lo que me hace volver con la ilusión de ofrecerles lo mejor”.

Una residencia que quiere ser mucho más que conciertos

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El primer concierto de Shakira en Madrid será el 18 de septiembre, pero la programación se extenderá durante cuatro fines de semana: 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre; 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. Las 12 presentaciones se realizarán en el recinto Iberdrola Music, en Villaverde, donde se ha construido un estadio temporal diseñado especialmente para la residencia. El espacio tendrá capacidad para más de 50.000 personas por noche.

La residencia forma parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y constituye la única parada europea de esta etapa de la gira. La magnitud del proyecto explica por qué la llegada de Shakira a Madrid no se entiende solamente como el regreso de una estrella internacional a los escenarios españoles.

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La artista ha bautizado esta experiencia como Es Latina, una propuesta cultural que busca reunir durante un mes diferentes expresiones de la identidad latinoamericana y española. Música, literatura, gastronomía, moda, arte y danza estarán integrados en torno a los conciertos.

“Por eso quise no solamente cantar y bailar, sino también crear o armar todo un lugar en donde podamos reconocernos mutuamente”, explicó Shakira en Barajas. “Un lugar en el que se pueda recorrer nuestra cultura latina rodeado de arte, de cine, de gastronomía”.

Foto: afp

El epicentro de esta propuesta será Macondo Park, una ciudad efímera inspirada en el universo de Gabriel García Márquez que ocupará el recinto durante las fechas de la residencia. Serán ocho pabellones temáticos, concebidos para que el público pueda recorrer diferentes expresiones de la cultura iberoamericana antes de los conciertos y durante su desarrollo.

La programación incluye La Biblioteca, desarrollada junto a Penguin Random House, donde la literatura iberoamericana tendrá como uno de sus ejes la obra de García Márquez y los libros que han inspirado a Shakira. También habrá conversaciones con autoras y un club de lectura.

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A partir del próximo 18 de septiembre, y durante cuatro fines de semana consecutivos, Madrid acogerá en el recinto Iberdrola Music la residencia europea de “Las Mujeres Ya No Lloran”, la gira más exitosa de la historia protagonizada por una artista latina. La celebración tendrá como epicentro Macondo Park, una ciudad efímera inspirada en el realismo mágico que reunirá música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza en un mismo universo, a través de ocho pabellones temáticos. Foto: Es Latina Shakira

El Taller estará dedicado a la moda y al talento creativo español, mientras que El Mercado llevará la gastronomía latinoamericana al recinto bajo la curaduría del chef Rafa Zafra. Allí estarán también propuestas como las arepas y los tequeños de P. A. N.

Otro de los espacios será El Museo de Shakira, concebido como un recorrido por distintas etapas de su trayectoria y dividido en tres conceptos: el icono cultural, el impacto social y la celebración latina. La experiencia fue creada por Jaume de la Iguana.

A partir del próximo 18 de septiembre, y durante cuatro fines de semana consecutivos, Madrid acogerá en el recinto Iberdrola Music la residencia europea de “Las Mujeres Ya No Lloran”, la gira más exitosa de la historia protagonizada por una artista latina. La celebración tendrá como epicentro Macondo Park, una ciudad efímera inspirada en el realismo mágico que reunirá música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza en un mismo universo, a través de ocho pabellones temáticos. Foto: Es Latina Shakira

También estarán La Sala by Occident, con escenarios para artistas invitados; Club Loba, como punto de encuentro para la comunidad de seguidores; Macondito, destinado a las familias y los niños, y Macondo Plaza, que tendrá una conexión particularmente significativa con Colombia: después de cada concierto, la celebración continuará con un carnaval.

Ese último detalle permite entender por qué la presencia del Carnaval de Barranquilla en Madrid no es solamente una sorpresa preparada para recibir a Shakira. Es, en cierto modo, una extensión natural del concepto que la cantante quiere construir.

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Madrid como punto de encuentro latino

Hijos de Shakira se suman al montaje de su residencia en Madrid Foto: @shakira

La programación musical de Es Latina también busca conectar a España con América Latina. Entre los artistas anunciados aparecen Amaia, Aria Vega, Gale, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Louta, Maro, Nathy Peluso, SANTOS BRAVOS y Yerai Cortés, además de proyectos emergentes como Izatkm, Ángeles Toledano, J Noa, Nico y Yapi. También habrá artistas vinculados al Benidorm Fest.

La propia Shakira ha planteado esa conexión como uno de los fundamentos de Es Latina: españoles y americanos forman, desde su perspectiva, parte de una misma cultura atravesada por el idioma, la memoria y los vínculos históricos.

En Barajas, la cantante también hizo referencia a esa intención al explicar el proyecto que está a punto de comenzar.

“Serán pabellones en los que cada uno de ustedes podrá recorrer parte de nuestro arte, de nuestra música, de nuestra literatura, de nuestra gastronomía, de todo eso que nos hace ser quienes somos”, dijo.

Shakira se presenta en el escenario durante la primera noche de su gira mundial Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran - Nueva Jersey, en el Met Life Stadium Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

Antes de abandonar el aeropuerto, la barranquillera tuvo además un mensaje especial para quienes habían viajado miles de kilómetros para acompañarla. “Gracias a mi Carnaval de Barranquilla por estar acá y a mi Barranquilla bella”, dijo.

Ahora comienza la cuenta regresiva. El próximo viernes 18 de septiembre, Shakira volverá a subirse a un escenario en España después de ocho años. Pero esta vez Madrid no será solamente el lugar de sus conciertos: durante cuatro fines de semana, la capital española se convertirá en el escenario de una celebración diseñada alrededor de la cultura latina, con una ciudad efímera llamada Macondo Park como punto de encuentro.