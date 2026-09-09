Maluma y Shakira aparecieron juntos y dieron inesperada noticia: “Nos fuimos”

Maluma y Shakira confirmaron una nueva colaboración musical que llegará próximamente a las plataformas digitales. El anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores, pues inicialmente el cantante paisa habló de un nuevo proyecto sin revelar quién sería la artista que lo acompañaría.

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A través de sus redes sociales, Maluma publicó un mensaje en el que anticipó que tenía una noticia relacionada con su música: “Mañana anuncio nueva colaboración”, escribió el artista, generando expectativa entre sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre la posible cantante.

La espera terminó cuando el intérprete compartió una fotografía junto a Shakira, confirmando que la colaboración será con la artista barranquillera. En la publicación, Maluma acompañó la imagen con un breve mensaje que hizo referencia al alcance internacional que esperan tener con este nuevo proyecto: “Nos fuimos mundial con la reina”.

La canción llevará por nombre Agua y estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo 17 de septiembre. Por ahora, los artistas no han entregado mayores detalles sobre el tema, por lo que se desconoce cómo será la propuesta musical o si también habrá un videoclip para acompañar el lanzamiento.

La nueva colaboración reúne nuevamente a dos de los artistas colombianos con mayor reconocimiento internacional. Maluma y Shakira ya han compartido proyectos musicales anteriormente, entre ellos Chantaje y Clandestino, canciones lanzadas en 2016 y 2018, respectivamente.

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La publicación de Maluma también permitió conocer que el proyecto ya está listo para ser compartido con sus seguidores, generando una gran cantidad de reacciones en sus redes sociales:

“Santo Dios”; “esta combi no falla”; “qué felicidad”; “Barranquilla X Medallo”; “la mejor dupla colombiana para el mundo”; “esto va a estar de otro nivel”; “volvieron”; “ay, los mejores, mejor dicho, el rey y la reina”; “deberían sacar un álbum” y “hora de mostrar quién manda aquí”, son algunas de las palabras que se leen.