Susto en la mansión de Nicolas Cage: el suelo se desplomó y provocó una fuga de gas

El camino de entrada a una mansión costera en Malibú, propiedad del actor Nicolas Cage, se derrumbó el martes por la mañana, abriendo un enorme agujero frente a la casa.

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El derrumbe provocó una fuga de gas poco antes de las 6 de la mañana, lo que obligó a las autoridades y a la compañía de servicios públicos a intervenir. La compañía SoCalGas informó que la fuga estaba bajo control varias horas después, pero que, como medida de precaución contra la erosión costera, cortaría temporalmente el suministro de gas natural en un tramo de 26 metros (85 pies) de la calle.

Los representantes de Cage no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Los registros de propiedad muestran que la propiedad se vendió en 2024, y el propietario anterior declaró al New York Times en el momento de la venta que Cage era el comprador.

La mansión sufrió daños durante una alerta por inundaciones costeras en el área de Los Ángeles debido a los efectos persistentes de Marie , que había sido huracán antes de convertirse nuevamente en tormenta tropical. Si bien Marie no tocó tierra, provocó lluvias y un oleaje peligroso a lo largo de la costa del sur de California durante el fin de semana festivo.

La ciudad de Malibú prohibió el acceso a cinco viviendas en esa calle el martes, según informaron las autoridades en un comunicado. El vecindario privado se ubica entre el océano y la emblemática autopista Pacific Coast Highway.

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Cage, de 62 años, protagonizó recientemente la serie de Amazon Spider-Noir. Interpretará a John Madden en una película biográfica sobre el entrenador y comentarista de la NFL que se estrenará a finales de este año. Ha participado en más de 100 películas y ganó un Óscar por Leaving Las Vegas.

*Con información de AP.