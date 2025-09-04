El diseñador de moda italiano Giorgio Armani murió este jueves a los 91 años.

La empresa fue la encargada de contarle al mundo la noticia: “Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani”, señaló en un comunicado.

Armani abrió su casa de moda epónima en Milán en 1975 y ascendió rápidamente a la cima de la industria. Su funeral se celebrará en la intimidad, indicó la empresa, pero quienes lo deseen podrán presentar sus respetos en una capilla ardiente abierta el sábado y el domingo en Milán.

Donatella Versace, otro ícono de la moda, dijo el jueves que el mundo “nunca olvidará” al diseñador Giorgio Armani, quien falleció a los 91 años.

“El mundo perdió hoy a un gigante. Hizo historia y será recordado para siempre”, escribió en Instagram.

“Incansable hasta el final”

“Il Signor Armani, como siempre le llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado por sus seres queridos”, dijo la compañía.

“Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos en curso y futuros”, añadió la empresa.

Armani había cancelado su desfile de moda masculina en Milán a principios de año por motivos de salud. También se perdió el desfile de Armani Privé en París por recomendación médica.

“En los 20 años de Armani Privé, es la primera vez que no estoy en París”, declaró en julio pasado. Al ícono italiano se le atribuye la invención de la moda de alfombra roja, pero también se adentró en una gama más joven y menos costosa a través de Emporio Armani, y abrió hoteles de lujo.

Su muerte se produce pocas semanas antes de las celebraciones para conmemorar los 50 años de su marca.

Una vida de glamour

“Elegancia discreta y lujo sofisticado” es como resumió su marca en Time Out Bahrain en 2009. Con un bronceado profundo, una cabeza de cabello blanco cuidado con esmero y una silueta esculpida por entrenamientos diarios, Armani era famoso por su discreción.

| Foto: AP

A lo largo de su notable carrera mantuvo el control total de su empresa mientras pasaba de la moda a hoteles de lujo, cosméticos, accesorios e interiores. Todo esto hizo de Armani uno de los hombres más ricos del mundo. La revista Forbes estimaba su fortuna en 2017 en 6.600 millones de dólares.

Amorío con Hollywood

Abrió su casa de moda epónima en Milán en 1975 y ascendió rápidamente a la cima con “una colección minimalista basada en la moda cotidiana”, como describió Vogue París. Armani gustaba de utilizar “detalles nítidos y tejidos sencillos”, dijo una vez.

Incluso desarrolló un nuevo color llamado “greige”, una combinación de gris y beige. Atraídas por ese estilo falsamente sencillo, las estrellas empezaron a pedirle al genio italiano que las vistiera.

Richard Gere en “American Gigolo” (1980) fue uno de esos famosos flechazos estilísticos entre el diseñador y Hollywood.