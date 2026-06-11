La estricta razón por la que Salma Hayek no pudo tocar la Copa del Mundo en la inauguración

La Copa Mundial de la FIFA 2026 inició oficialmente en el Estadio Ciudad de México con una ceremonia que combinó identidad cultural, música y la presencia de destacadas figuras internacionales. La actriz mexicana Salma Hayek, en su rol de embajadora oficial del torneo, fue la encargada de emitir el discurso de bienvenida a las 48 selecciones clasificadas, en un acto que marcó el inicio del certamen conjunto entre México, Canadá y Estados Unidos.

El impactante ‘look’ de Shakira en la inauguración del Mundial 2026: todos los detalles de su show y vestuario en el Estadio Azteca

Portando un traje rojo de la firma Gucci con una blusa floreada, la intérprete veracruzana recorrió la pasarela puesta sobre el césped del emblemático escenario deportivo. Desde el centro de la cancha, Hayek se dirigió de manera formal a los asistentes y a las delegaciones internacionales para destacar la trascendencia histórica del evento.

“El Mundial regresa a esta tierra, a este estadio, y unidos a Canadá y Estados Unidos le damos la bienvenida al mundo entero, recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026”, manifestó la actriz durante su intervención protocolaria.

Asimismo, enfatizó el valor del país como sede inicial del campeonato: “Los mexicanos estamos honrados, muy honrados de que sea aquí, donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos”. Tras finalizar con las arengas institucionales, la actriz se trasladó al palco de honor, donde se encontraba el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Durante la transmisión oficial y el posterior desarrollo del evento en plataformas digitales, diversos usuarios cuestionaron las razones por las cuales la embajadora no sostuvo ni entró en contacto directo con el trofeo original de la Copa del Mundo, el cual fue colocado en un pedestal por Gianni Infantino ante los aficionados.

@gamerjrnews la copa del mundo ah dado inicio en ciudad de México ♬ original sound - FIFA World Cup

La respuesta responde de manera estricta al reglamento institucional de la FIFA sobre la seguridad y el manejo de sus símbolos. De acuerdo con los estatutos históricos de la federación internacional, el acceso físico directo al trofeo original está limitado a un grupo muy selecto de personas:

Campeones del mundo: Los futbolistas y el cuerpo técnico que hayan alcanzado la victoria en una edición de la Copa Mundial de la FIFA.

Los futbolistas y el cuerpo técnico que hayan alcanzado la victoria en una edición de la Copa Mundial de la FIFA. Jefes de Estado: Los presidentes y mandatarios en funciones de las naciones, quienes acceden a este derecho en virtud de su investidura oficial y representación nacional.

Los presidentes y mandatarios en funciones de las naciones, quienes acceden a este derecho en virtud de su investidura oficial y representación nacional. Leyendas específicas del fútbol: Figuras del balompié internacional que, aun sin haber ganado el torneo, reciben una designación especial y explícita de la FIFA para actos de presentación puntuales.

Pese a ostentar el título de embajadora oficial del torneo para la edición 2026, la posición de Salma Hayek como figura de la cultura y el cine internacional no la exime de estas normativas, razón por la cual mantuvo la distancia protocolaria frente al trofeo.

La jornada inaugural también estuvo marcada por interacciones previas al evento deportivo que circularon de forma digital. A través de registros audiovisuales compartidos por los equipos de relaciones públicas en redes sociales, se conoció la visita que Hayek realizó al camerino de la cantante mexicana Belinda, con el propósito de desearle éxito antes de su participación musical en la ceremonia de apertura.

Tras no aceptar los cargos de la Fiscalía, Blessd reapareció para anunciar el nacimiento de su hijo

El despliegue de entretenimiento en el Estadio Ciudad de México incluyó la presentación de Belinda junto a la agrupación de cumbia Los Ángeles Azules.

El cierre de los actos protocolarios musicales estuvo a cargo del cantante Alejandro Fernández, responsable de entonar el Himno Nacional Mexicano previo al pitazo inicial del compromiso deportivo entre las selecciones de México y Sudáfrica.