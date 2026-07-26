Tras rumores de infidelidad, Laura Rodríguez se sincera sobre las verdaderas razones de su divorcio.

La actriz colombiana Laura Rodríguez reapareció en el formato de entrevistas digital La Sala de Laura Acuña, donde abordó con franqueza el proceso de separación que atraviesa desde hace más de un año.

Laura Rodríguez y Rafael Zea: las fotos que reviven el escándalo de supuesta infidelidad en pleno rodaje

En una conversación enfocada en el crecimiento personal y la salud emocional, la artista samaria reflexionó sobre los retos que ha implicado cerrar una etapa matrimonial y la importancia de asumir la responsabilidad individual tras una ruptura amorosa.

Durante la entrevista conducida por la presentadora Laura Acuña, Rodríguez recordó que en una visita anterior al programa había compartido su experiencia superando una parálisis facial.

Sin embargo, al hacer un balance de sus vivencias recientes, señaló que el proceso de divorcio representó un desafío emocional de gran magnitud en su vida, obligándola a replantearse sus dinámicas personales y profesionales.

Al ser consultada sobre las razones y las lecciones aprendidas durante este periodo, la actriz enfatizó en que la responsabilidad en una ruptura suele ser compartida y responde a múltiples factores acumulados en el tiempo.

“Pienso que uno tiene que hacerse responsable de lo que dice, de lo que hace y de las decisiones que toma”, expresó Rodríguez durante la transmisión.

Asimismo, explicó su postura frente a las dinámicas de pareja: “Las relaciones todas se forman por dos y se terminan por dos. No hay una sola causa que termine una relación; es un concurso de causas a lo largo de mucho tiempo que uno pasó por alto”.

Rodríguez, quien suma 16 años de trayectoria artística en la televisión y las artes escénicas en Colombia, también reflexionó sobre el valor personal y la necesidad de establecer límites claros a tiempo, aspectos que considera fundamentales para evitar el desgaste emocional en el matrimonio.

Un punto central de la conversación fue el manejo de la vida privada en el entorno digital. La actriz admitió que, durante una etapa de su matrimonio, generó contenido para redes sociales junto a su expareja enfocado en el humor y situaciones cotidianas. Según explicó, la audiencia suele idealizar lo que observa en plataformas digitales, asumiendo que los videos reflejan la totalidad de la convivencia diaria.

“Si en redes tienes una relación donde todo parece perfecto y donde si hay una discusión se soluciona riéndose como en el video grabado —que es ficción—, la gente no entiende que es ficción. La gente quiere historias simples para entender qué pasó, pero se necesita una vida completa para explicar la vida que uno vivió”, puntualizó la actriz, aclarando que aunque la audiencia fue respetuosa cuando anunció públicamente su separación, entendió la importancia de mantener la intimidad fuera del alcance del ojo público.

El proceso de separación de la actriz ha estado acompañado por constantes especulaciones en redes sociales y portales de entretenimiento. Las versiones sobre una presunta infidelidad cobraron fuerza tras la difusión de imágenes captadas durante un rodaje en las que se le vinculó sentimentalmente con su colega Rafael Zea.

Aunque la artista se ha mantenido al margen de confirmar estas versiones sobre terceros en sus declaraciones públicas, la reaparición de dichas fotografías en la esfera digital reavivó el debate entre sus seguidores y alimentó las teorías alrededor de las causas que precipitaron el fin de su matrimonio.

Respecto a la manera en que ha gestionado el impacto emocional del divorcio, Rodríguez destacó la importancia del acompañamiento profesional a través de terapia psicológica, la fe y la reconexión con pasiones personales como la cocina. Destacó que el trabajo personal le ha permitido asimilar la experiencia sin buscar culpables ni asumir posturas victimistas.

Finalmente, la actriz descartó que la experiencia haya cerrado sus puertas a la posibilidad de construir una nueva relación sentimental en el futuro.

“Me encanta la vida en pareja. Claro, ya aprendí a poner límites y a decir que no, pero estoy completamente abierta. Por qué negarse la posibilidad de volver a enamorarse si es una sensación maravillosa”, concluyó.

Con una carrera consolidada desde su llegada a Bogotá procedente de Santa Marta, Laura Rodríguez continúa enfocada en sus proyectos actorales y en la creación de contenido digital.