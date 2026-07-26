Resultados de las loterías El Doradoy La Caribeña para este domingo 26 de julio

Aunque las posibilidades de ganar son mínimas, en Colombia miles de personas siguen probando suerte cada día con la esperanza de que un premio grande les cambie la vida.

Y es que los juegos de azar, como la lotería o el chance, hacen parte de la rutina para muchos, que ven en estas apuestas una forma rápida de conseguir dinero que por otros caminos sería difícil.

Al final, es esa ilusión de dar el golpe de suerte lo que mantiene viva esta práctica con el paso del tiempo.

Lotería la Caribeña Día - 26 de julio

Premio mayor: 8894

La Quinta: 0

Lotería El Dorado Tarde - 26 de julio

Premio mayor: 7817

La Quinta: 2

La Caribeña Noche - 26 de julio

Premio mayor: 3913

Quinta: 4