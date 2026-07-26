Loterías

Resultados de las loterías El Doradoy La Caribeña para este domingo 26 de julio

Estos son los resultados del sorteo del día de hoy.

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Redacción Semana
26 de julio de 2026 a las 10:14 p. m.
Los chances Dorado y Caribeña publicaron sus resultados este 21 de junio de 2026 en sus ediciones diarias.
Los chances Dorado y Caribeña publicaron sus resultados este 21 de junio de 2026 en sus ediciones diarias. Foto: Getty Images / El Dorado / Caribeña

Aunque las posibilidades de ganar son mínimas, en Colombia miles de personas siguen probando suerte cada día con la esperanza de que un premio grande les cambie la vida.

Y es que los juegos de azar, como la lotería o el chance, hacen parte de la rutina para muchos, que ven en estas apuestas una forma rápida de conseguir dinero que por otros caminos sería difícil.

Al final, es esa ilusión de dar el golpe de suerte lo que mantiene viva esta práctica con el paso del tiempo.

Lotería la Caribeña Día - 26 de julio

  • Premio mayor: 8894
  • La Quinta: 0
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Lotería El Dorado Tarde - 26 de julio

  • Premio mayor: 7817
  • La Quinta: 2

La Caribeña Noche - 26 de julio

  • Premio mayor: 3913
  • Quinta: 4
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