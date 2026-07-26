¿Quién se fue de ‘MasterChef Celebrity’? El inesperado plato que sacó a uno de los participantes más queridos

El reconocido actor colombiano Hugo Gómez se convirtió en el primer participante en abandonar la cocina de MasterChef Celebrity, tras no lograr convencer al jurado en un tenso reto de eliminación.

MasterChef Celebrity 2026: El grave accidente de Mariana Mozo que la producción no mostró en televisión y el tenso reto de salvación

La jornada dominical dejó momentos de alta emotividad entre los concursantes y cerró el ciclo del veterano intérprete en la competencia culinaria.

La noche del domingo exigió el máximo nivel de concentración para los famosos que lucían el delantal negro. La prueba de eliminación puso frente a frente a figuras como Milena López, Luciano D’Alessandro y Hugo Gómez, quienes debieron defender su permanencia en el programa con preparaciones individuales juzgadas bajo estrictos estándares técnicos.

De acuerdo con el desarrollo de la prueba transmitida por el Canal RCN, la decisión del jurado estuvo orientada hacia la ejecución técnica, el equilibrio de sabores y la presentación visual.

Tras la cata a ciegas y la evaluación en mesa, los jueces determinaron que la propuesta de Hugo Gómez presentó fallas sustanciales en comparación con el desempeño de sus compañeros de estación.

El plato presentado por el actor consistió en una versión tradicional de arroz con leche. Sin embargo, la inclusión de brotes de cilantro como elemento decorativo y de contraste de sabor no logró el resultado esperado ante el paladar del jurado experto.

Los jurados señalaron que la combinación alteró el postre tradicional, situando la preparación de Gómez en un nivel inferior al de las propuestas presentadas por Milena López y Luciano D’Alessandro, quienes lograron salvar su cupo en el programa.

A lo largo de los primeros capítulos, Hugo Gómez se consolidó como una figura respetada y querida dentro del grupo de participantes.

Durante el reto de eliminación, la interacción con la tribuna de salvación fue constante, destacándose el apoyo técnico y moral brindado por el creador de contenido Sebastián Villalobos.

Desde el balcón, Villalobos orientó al veterano actor con recomendaciones sobre tiempos de cocción y estructuración de recetas. La relación entre ambos evidenció el rol integrador de Gómez y que varios concursantes lo identificaron afectuosamente como una figura paternal y de referencia académica y profesional.

La noticia de su salida generó muestras colectivas de afecto y respeto por su trayectoria.

Con más de cuatro décadas de carrera en la televisión, el teatro y el cine colombiano, Hugo Gómez ha sido parte fundamental de producciones memorables en la historia de la pantalla chica nacional.

¿Pautips será la villana de ‘MasterChef 2026′?: Por qué varios participantes prefieren tenerla lejos

Su participación en MasterChef Celebrity representó una faceta distinta ante el público, alejada de sus personajes de ficción y expuesta a la presión del tiempo y la crítica gastronómica en tiempo real.

Aunque su paso por la competencia fue breve, la presencia del actor aportó un matiz de sobriedad y compañerismo en el inicio de la temporada. La competencia continúa con un nivel de exigencia cada vez mayor, donde el mínimo descuido en la condimentación o en la elección de ingredientes puede definir la permanencia de los famosos.