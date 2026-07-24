MasterChef Celebrity 2026: El grave accidente de Mariana Mozo que la producción no mostró en televisión y el tenso reto de salvación

El cuarto capítulo de MasterChef Celebrity 2026 dejó momentos de alta tensión en la cocina más famosa del país. Durante una compleja prueba de salvación enfocada en la elaboración paso a paso de tres preparaciones frías, la creadora de contenido e influencer Mariana Mozo sufrió una delicada quemadura de la que tuvo que ser atendida por urgencias tras culminar su presentación ante el jurado.

¿Quién se quitó el delantal negro en MasterChef? Así se definió el primer reto de campo

El incidente, que no fue emitido en la transmisión oficial de televisión, se convirtió en el punto de atención luego de que la propia participante revelara los detalles en sus redes sociales, sumándose a una jornada decisiva que definió quiénes mantendrán el delantal negro en el próximo reto de eliminación.

La dinámica de la noche puso a prueba la paciencia y técnica de los concursantes. La consigna consistía en elaborar tres variaciones de dips a base de queso crema: el primero debía incluir tocineta; el segundo, pimentón con cebolla caramelizada; y el tercero, una combinación de alcachofa y espinaca.

Canal RCN confirma la fecha de estreno y los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2026 Foto: Canal RCN

La dificultad del reto residía no solo en el sabor, sino en el formato de evaluación. Los cocineros debían preparar cada dip individualmente y presentarlo ante el jurado integrado por los chefs de la competencia. Para obtener la autorización de avanzar al siguiente ingrediente, los tres jurados debían emitir un veredicto unánime. Si uno solo de los evaluadores rechazaba la preparación, el participante debía corregirla o comenzar de nuevo.

En medio de esta dinámica, la convivencia y el trabajo individual mostraron nuevas alianzas e interacciones en el set. Se evidenció la cercanía entre el experimentado actor Hugo Gómez y el youtuber Sebastián Villalobos, así como la buena sintonía entre los comediantes Tavo Bernate e Iván Marín.

A pesar del ambiente competitivo, el hecho más alarmante de la jornada involucró a la participante Mariana Mozo. Según declaraciones compartidas por la propia concursante a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), sufrió un accidente en la estación de cocina minutos antes de concluir la prueba.

Lo que ustedes no saben… es que me quemé horrible justo antes de entregar el último dip y tuve que irme de urgencias cuando termine 🥹🤣 #masterchefcelebritycolombia pic.twitter.com/bWQGNIWHqX — Mariana Mozo 𓆉 (@MarianaMozog) July 25, 2026

“Lo que ustedes no saben… es que me quemé horrible justo antes de entregar el último dip y tuve que irme de urgencias cuando terminé”, expresó Mozo en su publicación.

El percance no figuró en el corte final emitido por el canal, lo que generó diversas reacciones entre sus seguidores. Pese al dolor y a la urgencia médica que requirió su posterior traslado a un centro de salud, la concursante logró finalizar la presentación de sus preparaciones antes de recibir atención especializada.

A pesar del percance físico, Mariana logró culminar con éxito la prueba culinaria. De los cupos disponibles para quitarse el delantal negro, solo cinco participantes alcanzaron la aprobación unánime de los jueces en los tres tiempos.

Los cocineros que aseguraron su permanencia y libraron el reto de eliminación fueron:

Mariana Mozo

Robert Farah

Marcela Carvajal

Julieta Piñeres

Paula Galindo (Pautips)

Por el contrario, un nutrido grupo de participantes no logró convencer al jurado con la totalidad de sus preparaciones, por lo que mantendrán el delantal negro y deberán medirse en la noche de eliminación. Entre los concursantes en riesgo se encuentran figuras como Hugo Gómez, Martha Restrepo, Luciano D’Alessandro y Lina Tejeiro, quienes buscarán defender su cupo en la competencia en la siguiente entrega.