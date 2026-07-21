Esta es la millonada que recibirá el ganador de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity 2026’

MasterChef Celebrity 2026 inició una nueva temporada con un renovado grupo de celebridades dispuestas a demostrar que, además de destacarse en sus respectivas carreras, también tienen talento entre ollas, sartenes y exigentes retos culinarios. El reality se estrenó este 21 de julio por el Canal RCN y promete convertirse nuevamente en uno de los programas más vistos del país.

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Como ocurre en cada edición, uno de los aspectos que más curiosidad genera entre los televidentes es el premio que recibirá el ganador. Para esta temporada, el campeón obtendrá 200 millones de pesos, además del trofeo que lo acredita como el mejor cocinero amateur entre las celebridades participantes.

MasterChef 2026. Foto: Logo oficial de MasterChef

Sin embargo, la cifra que finalmente llegará al bolsillo del vencedor será menor. En Colombia, los premios de este tipo están sujetos al impuesto por ganancia ocasional, por lo que el ganador deberá asumir la retención correspondiente.

Esto significa que, descontando la carga tributaria, el monto neto rondaría los 160 millones de pesos, aunque la cifra exacta dependerá de las condiciones fiscales aplicables al momento del pago.

A ese valor se suma otro beneficio importante: los participantes reciben una remuneración por el tiempo que permanecen en las grabaciones del programa, cuyo monto varía según la negociación de cada celebridad. En temporadas anteriores, además del premio en efectivo, el campeón también ha recibido utensilios y equipos de cocina de alta gama entregados por los patrocinadores del formato.

La edición 2026 reúne a reconocidas figuras del entretenimiento, el deporte y las redes sociales, quienes serán evaluadas por los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, mientras que Claudia Bahamón continúa al frente de la presentación del exitoso formato. Entre los participantes destacan nombres como Lina Tejeiro, Verónica Orozco, Sebastián Vega, Angélica Blandón y el extenista Robert Farah, entre otros.

A lo largo de la competencia, los participantes realizan pruebas individuales, retos por equipos y los tradicionales desafíos de la caja misteriosa, en los que deben preparar platos utilizando ingredientes sorpresa o siguiendo condiciones específicas.

Colombia vivirá el primer capítulo de 'MasterChef Celebrity'. Foto: Captura de Instagram @claudiabahamon

En cada episodio, el jurado evalúa aspectos como el sabor, la técnica, la creatividad y la presentación de los platos para definir quiénes destacan y quiénes quedan en riesgo de eliminación.

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Cada semana, los concursantes con los peores desempeños se enfrentan a un reto de eliminación, donde solo los mejores logran asegurar su permanencia en la competencia.

A medida que avanzan los capítulos, el nivel de dificultad aumenta con preparaciones de alta cocina, cocina internacional y visitas de chefs invitados, lo que obliga a las celebridades a perfeccionar sus técnicas. El objetivo final es llegar a la gran final, conquistar al jurado con el mejor menú de la temporada y convertirse en el nuevo ganador