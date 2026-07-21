Este martes 21 de julio, a las 8:00 p. m., regresa uno de los concursos de talento más populares de la televisión colombiana: Yo me llamo, el programa de imitación musical que en 2026 llega con grandes sorpresas y novedades.
La nueva edición del programa llega con novedades en el jurado, el regreso de Yo me llamo mini y una apuesta por fortalecer su oferta de contenidos digitales. El reality mantendrá su fórmula ganadora con caras conocidas como la de: Amparo Grisales, César Escola, Melina Rámirez y Laura Acuña.