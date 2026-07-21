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🔴 EN VIVO ‘Yo me llamo’: ellos son los nuevos presentadores del ‘reality’ en 2026

El programa volverá a reunir a imitadores de reconocidos artistas e incorporará cambios en su formato, nuevos integrantes y más sorpresas.

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Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

21 de julio de 2026 a las 6:30 p. m.

Este martes 21 de julio, a las 8:00 p. m., regresa uno de los concursos de talento más populares de la televisión colombiana: Yo me llamo, el programa de imitación musical que en 2026 llega con grandes sorpresas y novedades.

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La nueva edición del programa llega con novedades en el jurado, el regreso de Yo me llamo mini y una apuesta por fortalecer su oferta de contenidos digitales. El reality mantendrá su fórmula ganadora con caras conocidas como la de: Amparo Grisales, César Escola, Melina Rámirez y Laura Acuña.

En Vivo

6:30 p. m.

Ellos son los nuevos presentadores que acompañarán la edición 2026

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Tres nuevos presentadores se encontrarán en el espacio Reacción al doble, un formato en vivo en el que Juliana Arango, presentadora y modelo; Leonardo Cuervo, trovador y humorista, conocido por hacer parte del elenco de Sábados felices; y Juan Peláez, músico, compositor y comediante, comentarán cada episodio de Yo me llamo.

Allí analizarán las presentaciones, hablarán sobre las tendencias que surjan en redes sociales y compartirán opiniones sobre los imitadores y los momentos más destacados del concurso.

La otra apuesta será Detrás del doble, conducido por Leonardo Cuervo y Juan Peláez. Este espacio buscará mostrar lo que ocurre una vez terminan las jornadas de audiciones, con entrevistas, reacciones y testimonios de los participantes, permitiendo conocer las historias personales.

Ambos espacios podrán verse gratuitamente a través de Ditu, donde los usuarios también tendrán acceso a la señal en vivo de Yo me llamo.