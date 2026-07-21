Ellos son los nuevos presentadores que acompañarán la edición 2026

Tres nuevos presentadores se encontrarán en el espacio Reacción al doble, un formato en vivo en el que Juliana Arango, presentadora y modelo; Leonardo Cuervo, trovador y humorista, conocido por hacer parte del elenco de Sábados felices; y Juan Peláez, músico, compositor y comediante, comentarán cada episodio de Yo me llamo.

Allí analizarán las presentaciones, hablarán sobre las tendencias que surjan en redes sociales y compartirán opiniones sobre los imitadores y los momentos más destacados del concurso.

La otra apuesta será Detrás del doble, conducido por Leonardo Cuervo y Juan Peláez. Este espacio buscará mostrar lo que ocurre una vez terminan las jornadas de audiciones, con entrevistas, reacciones y testimonios de los participantes, permitiendo conocer las historias personales.

Ambos espacios podrán verse gratuitamente a través de Ditu, donde los usuarios también tendrán acceso a la señal en vivo de Yo me llamo.