Guillo Vives habló del nombramiento de Viviane Morales como ministra de Educación y se refirió a sus hijos: “No me asusta”

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, definió a la exfiscal general Viviane Morales como ministra de Educación, de cara al nuevo gobierno que entrará a regir el país. El anuncio fue oficializado semanas atrás, agregándolo al equipo que estaría en los próximos cuatro años.

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Ante esta noticia, las opiniones se dieron a conocer, precisamente en espacios de diálogo como entrevistas y redes sociales. Algunos famosos revelaron su pensar al respecto, mencionando cómo veían dicho anuncio político.

Uno de los que fue interrogado sobre el nuevo gobierno fue Guillermo Vives, famoso actor y hermano de Carlos Vives, quien no dudó en dar su perspectiva sobre lo que atravesaba el país actualmente.

El actor, en charla con Me Vale, de Eva Rey, puntualizó que se sentía bien con lo ocurrido en las elecciones, confiando en las decisiones que se estaban revelando por parte del nuevo gabinete. La celebridad aseguró que todos tenían buena imagen, buscándose el apoyo de todos por Colombia.

“Me siento bien, yo creo que hay que apoyar al presidente… todos a luchar por este país tan maravilloso que tenemos. So far so good, hasta ahora vamos bien… la gente que ha escogido se me hace que es muy profesional y tiene muy buena imagen, y vamos a apoyar estos cuatro años”, respondió.

La española indagó acerca de Viviane Morales y sus posiciones sociales con respecto a la familia tradicional, llevando a que el artista indicara qué veía. Vives fue claro en que consideraba importante lo estricto en la educación, por lo que creía que la exfiscal lo haría bien.

“Soy un poquito estricto en la educación; los jóvenes necesitan direccionamiento, y creo que Viviane lo puede hacer bien”, comentó.

No obstante, fue claro en que no sentía temor por la manera de pensar de la futura ministra, validando que protegería a su familia en caso de que algo complejo se diera.

“No me asusta, no me asusta. En caso de cualquier persecución, si me toca salir para proteger a mi familia, salgo. En este momento no me asusta, no soy activista. Los derechos no son por ser gay; es porque cualquier persona tiene que tener derechos… Lo mínimo que se le puede exigir a la sociedad es respeto. Lo único que le pido al colegio donde tengo a mis hijos es que sea respetuoso de las diferencias, donde no se juzga o se califica”, aseguró, reiterando la protección de los suyos.

“Si no obtengo ese respeto del gobierno de turno, me voy a otro lugar donde encuentre ese respeto”, agregó.