La participante de ‘MasterChef Celebrity 2026′ que pocos sabían que es prima de Nicolás de Zubiría

Una nueva temporada de MasterChef Celebrity se estrena este martes 21 de julio por la pantalla del Canal RCN.

Giro radical en ‘MasterChef Celebrity’ 2026: la drástica decisión de Jorge Rausch que afecta a los participantes

En esta edición, más de 20 celebridades aceptaron el reto de demostrar sus habilidades en la cocina bajo la evaluación de los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, quienes tendrán la tarea de calificar cada una de las preparaciones.

A pocas horas del estreno, un detalle que ha llamado la atención entre los seguidores del programa es el parentesco entre un jurado y una concursante.

Los chefs Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch dirigen el programa junto a la presentadora Claudia Bahamón. Foto: Canal RCN

La participante Julieta Piñeres es prima del chef De Zubiría y muchos desconocían esta relación familiar.

Piñeres es presentadora, modelo y empresaria. A lo largo de su trayectoria, ha participado en diferentes proyectos de televisión y es recordada por su paso por el Canal RCN, donde hizo parte de espacios dedicados al entretenimiento.

Julieta Piñeres y Nicolás de Zubiría en la infancia. Foto: Redes sociales A. P. I.

Además, se muestra activa en distintas plataformas, especialmente en Instagram, donde supera los 500.000 seguidores y comparte contenidos relacionados con su trabajo y su vida cotidiana.

Con su llegada a MasterChef Celebrity 2026, la presentadora asumirá un nuevo reto, esta vez enfocado en el conocimiento en la cocina.

Al igual que el resto de los participantes, deberá preparar diferentes platos y convencer al jurado para avanzar en cada etapa del concurso.

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El vínculo familiar entre Piñeres y De Zubiría comenzó a generar reacciones en redes sociales desde que se confirmó el elenco de esta temporada.

La presencia de Julieta también ha despertado expectativa sobre cómo será evaluada durante la competencia, pues, aunque muchos afirman que podría tener ventaja, otros consideran que el reto sería aún mayor para la también modelo.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity promete mantener el formato que ha caracterizado al programa en los últimos años, con pruebas individuales y por equipos, retos de eliminación y la participación de reconocidas figuras del entretenimiento colombiano.

Con el estreno de este 21 de julio, a las 9:00 p. m., los televidentes podrán conocer el desempeño de Piñeres y sus compañeros, quienes harán lo posible por mantenerse a lo largo de la semana y evitar ser eliminados por los profesionales de la gastronomía.