Silvia Tcherassi le agradece a Abelardo De La Espriella tras ser nombrada embajadora ad honorem de la moda: “Una prioridad”

Hay trayectorias que trascienden las pasarelas y terminan convirtiéndose en parte de la identidad cultural de un país. Silvia Tcherassi pertenece a ese reducido grupo de creadores que han logrado transformar la moda en un vehículo de representación nacional.

Por eso no sorprendió que, en medio de la celebración del Día de la Independencia de Colombia, la diseñadora utilizara sus redes sociales para agradecer públicamente el nombramiento como embajadora ad honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia, una designación anunciada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Silvia Tcherassi, nueva embajadora ad honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia, de Abelardo De La Espriella

Según De la Espriella, Silvia Tcherassi, además de ser una de las figuras de la moda y la elegancia más conocidas del mundo, puede consolidar la presencia de Colombia en los principales escenarios internacionales de diseño. Foto: Defensores de la Patria

Lejos de centrar su mensaje únicamente en el reconocimiento, Tcherassi aprovechó la fecha patria para hacer una reflexión sobre el papel que la industria creativa desempeña en el desarrollo económico y cultural del país.

La diseñadora recordó que durante más de dos décadas ha trabajado con un propósito claro: demostrar que el talento colombiano puede competir en los escenarios más exigentes de la moda internacional. “Durante más de 25 años, me he sentido honrada de abrir puertas al diseño de mi país a nivel internacional e inspirar a una nueva generación de creadores”, escribió la empresaria en su cuenta de Instagram.

En la misma publicación aseguró que siempre ha entendido sus logros profesionales como una conquista compartida con Colombia, una visión que ha acompañado el crecimiento de su marca desde sus primeras colecciones.

Tcherassi también destacó que el emprendimiento, la creatividad y la innovación representan herramientas fundamentales para fortalecer la competitividad del país. Bajo esa premisa aseguró que asumirá su nuevo rol honorífico como “una prioridad”con el propósito de seguir impulsando el talento nacional y promoviendo el trabajo conjunto entre el sector creativo y las instituciones.

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Silvia Tcherassi, diseñadora internacional invitada en el 40º aniversario de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2025 Foto: IFEMA

El mensaje concluyó con un agradecimiento directo a Abelardo De La Espriella por el reconocimiento recibido, así como a quienes le enviaron mensajes de apoyo con motivo de la designación, finalizando con una felicitación por el Día de la Independencia.

El anuncio del nombramiento se conoció el viernes 17 de julio, cuando Abelardo de la Espriella informó que Silvia Tcherassi será la Embajadora Ad Honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia.

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Según explicó, la intención es aprovechar el prestigio internacional de la diseñadora para fortalecer la imagen del país a través de una de las industrias creativas que mayor reconocimiento ha alcanzado en las últimas décadas.La elección de Tcherassi no resulta casual.

Desde hace más de treinta años la diseñadora ha construido una carrera que cambió la percepción de la moda latinoamericana en el exterior. Su sello creativo, caracterizado por una sofisticada mezcla entre arquitectura, feminidad y referencias al Caribe colombiano, consiguió abrir espacios en un mercado históricamente dominado por las grandes casas europeas.

Su historia comenzó en Barranquilla, pero rápidamente cruzó fronteras. A mediados de la década de 1990 se convirtió en la primera diseñadora latinoamericana invitada oficialmente a presentar una colección durante la Semana de la Moda de Milán, un hito que marcó un antes y un después para el diseño colombiano.

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Desde entonces, su firma consolidó presencia en Estados Unidos, Europa, América Latina y Medio Oriente, posicionándose como una de las marcas de lujo más reconocidas de la región. Las creaciones de Silvia Tcherassi han vestido a primeras damas, miembros de la realeza, artistas y empresarias de diferentes países.

Precisamente esa influencia volvió a hacerse evidente durante la celebración del 20 de julio. La primera dama, Ana Lucía Pineda, eligió un diseño firmado por la barranquillera para asistir a los actos oficiales del Día de la Independencia, una decisión que volvió a poner el foco sobre la diseñadora y reafirmó el lugar que ocupa dentro de la moda nacional.

El traje, elaborado bajo la estética elegante y atemporal que caracteriza a la casa Tcherassi, fue interpretado por expertos del sector como un respaldo al talento colombiano en uno de los escenarios institucionales más importantes del año.

A lo largo de su carrera, Silvia Tcherassi ha recibido múltiples reconocimientos por su aporte a la industria de la moda y al emprendimiento creativo. La diseñadora recibió la condecoración como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, otorgada por el Gobierno de Francia. El galardón Global Civic Leadership Award por su liderazgo social y cultural y un reconocimiento especial en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2025 por su aporte constante a la proyección cultural y estética de la moda.