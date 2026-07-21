¿Qué pasó con Robbie Williams en la final del Mundial 2026? El cantante aclara el video viral sobre la sustancia blanca en su nariz

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó imágenes memorables dentro y fuera del terreno de juego. Mientras España celebraba la conquista del título frente a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, uno de los momentos más comentados de la jornada tuvo como protagonista a Robbie Williams. El artista británico terminó envuelto en una inesperada controversia después de que un video dando una entrevista posterior al show se hiciera viral en redes sociales y desatara especulaciones sobre un supuesto consumo de drogas.

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Poco después de que las imágenes circularan por internet, Williams decidió responder personalmente. Lo hizo a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde recurrió al humor para desmentir las versiones que comenzaron a multiplicarse en diversas redes sociales.

En su mensaje comenzó diciendo: “Solo quería disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer. Fue una falta de profesionalismo”, antes de revelar entre risas que el misterioso objeto era simplemente una pastilla de menta que llevaba en la boca. Acto seguido mostró otras dos mentas sobre su lengua para reforzar la explicación.

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La escena que originó la polémica ocurrió minutos después de su presentación en la ceremonia previa a la final. Durante una entrevista concedida a la cadena alemana MagentaTV, un pequeño objeto blanco cayó sobre el micrófono mientras el cantante conversaba con los periodistas. Williams lo retiró rápidamente y continuó hablando, pero el breve instante fue suficiente para que el video se viralizara y algunos usuarios interpretaran, sin pruebas, que se trataba de una droga alucinógena.

El episodio adquirió una dimensión mayor debido al historial personal del artista. Robbie Williams nunca ha ocultado los problemas de adicción que enfrentó durante una parte importante de su carrera. En diferentes entrevistas, documentales y en su autobiografía ha relatado cómo el alcohol y las drogas marcaron varios años de su vida, obligándolo a ingresar en centros de rehabilitación. Sin embargo, también ha explicado que lleva más de dos décadas completamente sobrio y que hoy afronta la ansiedad desde una perspectiva diferente.

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Precisamente unas semanas antes del Mundial, el intérprete concedió una entrevista al diario español El País, donde habló abiertamente de esa etapa. Allí aseguró que no consume alcohol desde hace 25 años y afirmó que ya no teme recaer, incluso cuando atraviesa momentos difíciles.

A lo largo de su trayectoria el artista ha vendido más de 85 millones de discos en todo el mundo y figura entre los artistas británicos más exitosos de la historia. Ha obtenido un récord de 18 premios Brit, incluidos varios reconocimientos como Mejor Artista Masculino Británico, además de múltiples discos de platino y álbumes que alcanzaron el primer lugar de las listas de ventas en el Reino Unido y otros mercados internacionales.