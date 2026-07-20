Shakira brilló en la final del Mundial 2026, llevándose elogios y aplausos por su trabajo realizado en el medio tiempo. La barranquillera cantó el himno Dai Dai, el cual ha destacado por esa mezcla de ritmos y sonidos.

Aparece video que revela verdad de Piqué en show de Shakira en final del Mundial 2026: se le vio con inesperada compañía

En medio de la ceremonia, la cantante estuvo acompañada de Madonna, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Chris Martin, su amigo, y BTS, quienes se gozaron la celebración deportiva a su estilo.

Shakira le puso su toque con el movimiento de cadera, su emblemática voz y su unión con los niños de Uganda, demostrando por qué es la reina de los Mundiales hasta el momento. Allí se le vio lucir un traje fucsia con amarillo, cautivando con cada paso de baile.

No obstante, una vez terminó su show, la atención se volcó a un video que se filtró en redes sociales, mostrando lo que pasó después del evento. La celebridad fue captada en una particular situación, la cual dio bastante de qué hablar.

Según las imágenes, Shakira fue captada en compañía de Justin Bieber y Hailey Bieber, quienes dialogaron con ella, la abrazaron y la invitaron a la fiesta (after) del Mundial 2026 que iban a hacer.

La pareja de cantantes conversó con la latina, elogiando su trabajo y desempeño en la presentación. Allí se les vio cercanos y sonrientes, mientras se despedían para tomar su respectivo rumbo.

“OMG, OMG! Justin Bieber y Hailey Bieber invitando a Shakira a su fiesta después de la copa del mundo y elogiándola por su presentación. Shakira espero haya a aceptado“, escribió una cuenta de X.

En las imágenes se ve con claridad que Shakira ya lucía su traje de estampado de lunas, el cual llevó puesto al instante de visitar a los ganadores de esta versión.

Por el momento se desconoce si la artista fue a esta invitación, donde posiblemente se reunieron cientos de famosos e integrantes de la industria.