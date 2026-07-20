Lista de candidatos que suenan para reemplazar a Lionel Scaloni en Argentina

Lionel Scaloni fue claro, luego de perder la final del Mundial 2026: “Ya tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar, porque no sé si se puede hacer algo tan grande como esto”.

No hay palabras para describirlo... ¡EMOCIÓN TOTAL DE SCALONI TRAS LA FINAL DEL MUNDO! ¡Fuertísima imagen!



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Dura reacción de Lionel Scaloni tras perder la final: se quebró en vivo y hay dudas sobre su futuro

Fue en la rueda de prensa que se llevó a cabo en Nueva York donde añadió: “Hay que hablarlo, yo al presidente le estoy agradecido por haberme dado una oportunidad como esta”.

El contrato de Lionel Scaloni va hasta diciembre de 2026. El ruido entre la prensa y los aficionados es el mismo: que Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), trate de convencer a Scaloni para que siga al mando.

Pero, ¿y si Scaloni decide no seguir? Ante ese panorama, el periodismo argentino lanzó algunos candidatos que podrían asumir como entrenadores a partir de 2027.

Que Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar sigan

Tanto Samuel, como Aimar y Ayala, son ayudantes de campo de Lionel Scaloni. Por eso, la prensa argentina los pone como candidatos para seguir el proceso, en caso de que Lio dé un paso al costado a partir de enero de 2027.

De izquierda a derecha: Pablo Aimar, Lionel Scaloni, Walter Samuel y Roberto Ayala son el cuerpo técnico de la selección Argentina. Foto: Getty Images.

Mauricio Pochettino

Juan Carlos Toti Pasman, uno de los periodistas deportivos argentinos más seguidos, dio como su candidato a Mauricio Pochettino.

Pochettino sorprendió con el trabajo que hizo al mando de Estados Unidos este Mundial 2026. Con una idea de juego clara y vistosa, llevó al seleccionado norteamericano hasta los octavos de final de la competencia.

🗣️🇦🇷 "OJALÁ SIGA SCALONI, PERO SI ESTO NO OCURRE, EL TÉCNICO DE LA SELECCIÓN TIENE QUE POCHETTINO".



El análisis de @TotiPasman sobre el entrenador de Argentina de cara al Mundial 2030. pic.twitter.com/GJ2hrHzRXo — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 20, 2026

Marcelo Gallardo, Diego Simeone y... ¿Néstor Lorenzo?

Gallardo está libre, luego de su salida de River Plate, y a Diego Simeone siempre lo han vinculado como posible candidato a entrenador de la Selección Argentina. De hecho, Bolavip los coloca a ambos en la baraja.

“En cuanto a los entrenadores que suelen sonar, aparecen Marcelo Gallardo, hoy libre, y Diego Simeone, de extensa etapa en Atlético de Madrid”, reseña el medio referenciado.

Diego Simeone vuelve a sonar como posible entrenador de la selección Argentina. Foto: AP

Y añaden: “Podrían asomar nombres como los de Mauricio Pochettino, Néstor Lorenzo y Gabriel Heinze. Los primeros dos, con experiencia en el Mundial 2026, mientras que el gringo trabaja en el cuerpo técnico de Mikel Arteta en Arsenal”.

*Con información de AFP