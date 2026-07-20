Messi rompió el silencio tras perder el Mundial: el mensaje que resuena en toda Argentina

Tuvieron que pasar varias horas para que Lionel Messi se pronunciara, luego de perder la final del Mundial 2026 ante España. El astro de la albiceleste usó sus redes sociales, este lunes 20 de julio, para dejar un mensaje que emocionó a sus seguidores, y causó ruido en la prensa.

Messi ingresa a selecto grupo tras su derrota en el Mundial 2026: ni Johan Cruyff logró este registro

Lionel Messi tomó radical decisión tras la final del Mundial 2026: se separa de la selección

Cabe recordar que Messi no habló con la prensa luego del partido ante España en el estadio Nueva York Nueva Jersey. Pasó de largo, al igual que todos sus compañeros argentinos en la zona mixta. Caso contrario, el técnico albiceleste, Lionel Scaloni, por protocolo, sí entregó declaraciones ante los medios.

Messi: “El dolor es muy grande”

Lejos de ocultar el sentimiento de dolor, Lionel Messi lo admitió en un texto que le da la vuelta al mundo. Además, fiel a su estilo, tras expresar sus sensaciones, tuvo tiempo para felicitar a la selección de España.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que, junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, arrancó afirmando Messi.

Y añadió: “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato”.

En tan solo dos horas, el post superó los cinco millones de likes y miles de comentarios en apoyo al astro argentino y sus compañeros. Entre muchas cosas, además, porque el juego ante España fue el último de Lio en una Copa del Mundo.

Antonela Roccuzzo también se pronunció

De la familia Messi Roccuzzo también llegó el mensaje de Antonela, quien como esposa de Leo, lo ha acompañado a lo largo de los últimos años. Ella, sus hijos y demás familiares de la pulga, le muestran su apoyo al 10.

En Instagram, Antonela escribió: “Siempre vas a ser el mejor Messi. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajas los brazos, siempre peleas hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único”.

Y añadió: “Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas. Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo”.