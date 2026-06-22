Los cuatro récords que Lionel Messi rompió tras enfrentar a Austria en el Mundial 2026: estrella sin rival

Lionel Messi es estrella absoluta en la historia de la Copa del Mundo. Por la segunda fecha ante Austria del Mundial 2026, el jugador argentino marcó un doblete que le coloca directamente en las páginas de oro de este deporte en el planeta, contando además que ya es campeón del máximo evento de la FIFA tras el trofeo de Qatar 2022.

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Esos dos goles de Messi en Dallas (2-0) clasificaron a la Selección Argentina a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 de forma prematura. Además, le colocan directamente en la historia tras registrar cuatro marcas que ahora parece muy difícil que algún rival le supere.

“Sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo mínimo porque ellos eran muy intensos y bueno, feliz por el resultado, por la clasificación”, consideró el capitán de Argentina tras los cuatro récords.

La primera marca que registra la página oficial de ‘Récord Guinness’ es que Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia del Mundial con 18 goles, por encima del alemán Miroslav Klose, que había establecido el récord de 16 anotaciones en Brasil 2014 y con el que empataba tras su debut con triplete ante Argelia.

Lionel Messi celebrando su quinto gol en el Mundial 2026 Foto: AP Photo/Julio Cortez

Mientras el capitán argentino sumaba su nuevo récord con la camiseta albiceleste, los hinchas argentinos también recordaban el aniversario del célebre gol con la mano que Diego Maradona convirtió a Inglaterra en el Mundial de México 1986. Por si fuera poco, Messi atraviesa una durísima situación personal tras el estado crítico de salud de su padre.

Los récords de Lionel Messi en la Copa del Mundo

Máximo goleador histórico con 18 goles

1 Lionel Messi Argentina 18 28 2 Miroslav Klose Alemania 16 24 3 Kylian Mbappé Francia 16 16 4 Ronaldo Nazário Brasil 15 19 5 Gerd Müller Alemania 14 13

Jugador con más partidos jugados en la Copa del Mundo - 28

Lionel Messi (Argentina) — 28 partidos (2006 - 2026). Lothar Matthäus (Alemania) — 25 (1982 - 1998). Miroslav Klose (Alemania) — 24 (2002 - 2014). Cristiano Ronaldo (Portugal) — 23 (2006 - 2026). Paolo Maldini (Italia) — 23 (1990 y 2002).

Jugador con más partidos ganados en la Copa del Mundo - 18

Lionel Messi (Argentina) — 18 victorias (2006 - 2026).

(Argentina) — (2006 - 2026). Miroslav Klose (Alemania) — 17 (2002 - 2014).

(Alemania) — 17 (2002 - 2014). Paolo Maldini (Italia) — 16 (1990 - 2002).

(Italia) — 16 (1990 - 2002). Cafú (Brasil) — 16 (1994 - 2006).

(Brasil) — 16 (1994 - 2006). Philipp Lahm (Alemania) — 15 (2006 - 2014).

Jugador con más minutos jugados en la Copa del Mundo - 2.489