No todo es color de rosa para Messi: reveló “bronca” tras el histórico doblete a Austria en el Mundial 2026

Lionel Messi, autor este lunes de un doblete con el que Argentina clasificó a los dieciseisavos del Mundial 2026, confesó su incomodidad por haber fallado un penal en el arranque del triunfo 2-0 ante Austria.

Garrafal error de Lionel Messi en el partido de Argentina: falló lo impensado contra Austria

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“Hoy hubo un momento donde estaba con mucha bronca por el penal, porque erré y la pateé muy mal y por suerte pudimos revertir toda esa situación, pudimos sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos que eran muy importantes”, dijo Messi a la prensa en el estadio de Dallas (Texas).

Messi y sus compañeros de Argentina celebraron el triunfo 2-0 ante Austria. Foto: AP Photo/Tony Gutierrez

El astro argentino, erigido este lunes como el máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 18 tantos, también expresó su “felicidad” por un triunfo “duro” de conseguir.

“Sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo mínimo porque ellos eran muy intensos y, bueno, feliz por el resultado, por la clasificación”, expresó el capitán de Argentina, que lidera el grupo J con seis puntos tras golear también por 3-0 a Argelia en el debut.

Messi expresó su satisfacción por arrancar la defensa del título con este pleno de victorias, sobre todo por “como se está dando el Mundial, con partidos muy igualados (...) nadie regala nada”.

“Somos Argentina y siempre vamos a buscar los partidos ante cualquier rival, pero sabemos que no es fácil y que hay que demostrarlo dentro de la cancha y creo que hoy la Argentina lo hizo”, agregó.

“Era importante sumar de seis para tener una semana más tranquila”, reconoció el 10, que el miércoles celebrará su cumpleaños 39 con el boleto en la mano.

¡¡ES INCREÍBLE PERO REAL!! ¡¡DOBLETE DE LIONEL MESSI PARA EL 2-0 DE ARGENTINA VS. AUSTRIA!! ¡18 GOLES Y CONTANDO EN MUNDIALES!



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Más allá del triunfo, Messi reconoció también lo especial que le está resultando competir en el sexto Mundial de su carrera.

“Lo vivo especial como siempre lo viví. Yo disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha. Todos lo vivimos de esa manera en esta etapa, todo este grupo”, señaló.

Agregó: “Cuando este grupo se junta, ya sea para competiciones oficiales o amistosos, disfruta de estar junto, de competir, de entrenar, del día a día. Y disfrutamos de ver a la gente así, con este tipo de alegrías y, gracias a Dios, ya les dimos varias”.

Para finalizar, indicó: “Pero pasito a pasito. Esto es largo, difícil, (hay que) prepararnos como en cada partido, sea cual sea el rival y el momento”.

*Con información de AFP.