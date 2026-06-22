Garrafal error de Lionel Messi en el partido de Argentina: falló lo impensado contra Austria

Lionel Messi falló penal en el partido de Argentina vs. Austria por el Mundial 2026. Era la oportunidad perfecta para convertirse en el máximo goleador histórico de los mundiales; sin embargo, su cobro se fue desviado a la mano izquierda del arquero Alexander Schlager.

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Sobre los 8 minutos del compromiso, el VAR hizo un llamado para revisar la falta sobre Lautaro Martínez dentro del área. Solo unos segundos después de ir al monitor, el árbitro Amin Mohamed Omar señaló pena máxima y todo parecía encaminarse hacia la ventaja de los campeones del mundo.

No obstante, Messi se excedió en la ubicación y mandó la pelota fuera de los tres palos. El astro argentino se llevó las manos al rostro después de ver que había desperdiciado el penal.

Dato negativo para Messi

Con este cobro fallido, Lionel Messi se convirtió en el jugador que más penales ha fallado en la Copa del Mundo. En Rusia 2018 falló su cobro ante Islandia, en Catar 2022 le volvió a pasar contra Polonia y en el Mundial 2026 lo desperdició frente a Austria.

“Justo 40 años después del doblete de Maradona ante los ingleses, Leo Messi lanza un penalti para convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo… y termina convirtiéndose en el jugador con más penaltis fallados (3) en la historia del torneo. Supera los 2 errados por Asamoah Gyan (2006 y 2010)“, confirmó ‘Misterchip’ en su cuenta de X.

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Messi es un especialista en los penales; sin embargo, ha fallado 33 cobros en toda su carrera como profesional, contando partidos con Barcelona, PSG, Inter Miami y la selección de Argentina.

El atacante de 38 años venía con la camiseta inflada por marcar triplete ante Argelia en la fecha pasada, un logro que le permitió sacarse la frustración por los problemas de salud que ha atravesado su padre, Jorge Messi.

Lionel Messi tomando agua en el partido de Argentina vs. Austria. Foto: AP Photo/Jessica Tobias

Máximo goleador histórico

Aunque aplazó el récord por unos minutos, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de los mundiales al minuto 39 cuando recibió una pelota desde el costado y la mandó a guardar de primera intención a la base del vertical derecho.

Con ese tanto llegó a 17 anotaciones y superó las 16 conseguidas por el alemán Miroslav Klose.

La tarea del astro argentino será seguir marcando para alejarse de Kylian Mbappé, que lo sigue muy de cerca con 14 goles en la Copa del Mundo. El francés tiene todavía años por delante para superarlo, mientras que Messi anunció que esta será su sexta y última participación.