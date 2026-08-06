“Lloraba todas las mañanas”: Valentina Lizcano habla sobre el abuso sexual que sufrió a los 5 años y pide frenar burlas

La actriz y presentadora colombiana Valentina Lizcano hizo un pronunciamiento público a través de sus redes sociales para compartir un testimonio personal de abuso sexual ocurrido durante su infancia. Su declaración se dio en el contexto del debate generado en opinión pública y plataformas digitales en torno a la denuncia presentada contra el periodista Rafael Poveda por parte de la comunicadora Sofía Vela.

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La controversia se intensificó luego de que la denuncia —difundida inicialmente por portales como Brava News y la iniciativa Yo te creo colega— generara diversas reacciones en redes sociales, donde el término “modo supervivencia”, utilizado por Vela para describir su reacción defensiva e involuntaria ante el presunto hecho, fue objeto de burlas y comentarios satíricos.

Ante esta situación, Lizcano decidió intervenir en la discusión pública para hacer un llamado a la empatía y al respeto institucional.

El testimonio de la actriz sobre la respuesta al trauma

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Valentina Lizcano abordó las críticas y cuestionamientos que suelen dirigirse hacia las personas que afirman haber sido víctimas de violencia sexual. En su mensaje, la actriz recordó un episodio de su niñez a los 5 años, cuando sufría abusos por parte del rector del colegio al que asistía.

“Yo tenía 5 años. Y lloraba, y lloraba, y lloraba todas las mañanas porque no quería subirme en la ruta del colegio. Para los demás, yo era una niña pataletosa, escandalosa (...) Lo que nadie sabía es que el rector de ese colegio abusaba de mí”, recordó.

Según su relato, la forma en que su cuerpo reaccionó en ese momento no fue el enfrentamiento directo, sino la adaptación para minimizar el dolor. “Mi cuerpo entendió que dejar de luchar dolía menos que seguir luchando. Con los años entendí que eso también era una respuesta de supervivencia”, afirmó Lizcano en su publicación, explicando cómo la conducta de una víctima en situaciones de vulnerabilidad no siempre responde a los patrones esperados por la sociedad.

Durante su intervención, la actriz dejó claro que su intención no es emitir un juicio sobre la veracidad de la denuncia contra el periodista Rafael Poveda ni entorpecer el derecho a la defensa del comunicador.

Lizcano enfatizó la importancia de no tomar partido en redes sociales y permitir que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes.

“Él tiene el derecho a defenderse y ella tiene el derecho a ser escuchada. Tú y yo tenemos la responsabilidad de dejar que la justicia haga su trabajo”, señaló la actriz, haciendo hincapié en que convertir experiencias traumáticas en motivo de burla y meme desincentiva que otras personas en situaciones similares busquen ayuda o denuncien ante los canales oficiales.

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El pronunciamiento de Lizcano vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la recepción social de las denuncias por acoso y abuso sexual en Colombia. En días recientes, Rafael Poveda publicó fragmentos de las conversaciones que sostuvo con las integrantes de la organización que difundió la denuncia, lo que avivó la discusión en la esfera pública.

Hasta la fecha, las acusaciones formuladas contra el periodista permanecen a la espera de una investigación por parte de la Fiscalía.