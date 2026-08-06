Valentina Ferrer rompió el silencio tras supuesta infidelidad de J Balvin: “Es un lujo”

En medio de la controversia que ha rodeado a J Balvin durante los últimos días por una presunta infidelidad, Valentina Ferrer volvió a captar la atención de las redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida.

Aida Victoria Merlano reaccionó a supuesta infidelidad de J Balvin y sorprendió con mensaje para Valentina Ferrer

La modelo argentina compartió un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram y, aunque no hizo ninguna referencia directa a la polémica, el mensaje que acompañó las imágenes fue suficiente para que miles de seguidores comenzaran a sacar conclusiones.

La publicación llegó después de que la influenciadora Melanie Pavola asegurara que habría tenido un encuentro con el cantante colombiano cuando Valentina Ferrer estaba embarazada de su hijo Río. Las declaraciones, acompañadas de supuestas pruebas, generaron un intenso debate entre los seguidores del artista y pusieron nuevamente el foco sobre su vida personal.

Valentina Ferrer y J Balvin. Foto: Premios Grammy 2025

En ese contexto, la modelo apareció posando para una reconocida revista y escribió una frase que rápidamente se viralizó: “Cariño, he vuelto a petición popular”.

Aunque el mensaje parecía hacer referencia a su regreso a las redes con una nueva sesión fotográfica, muchos internautas interpretaron la publicación como una respuesta elegante y silenciosa a los rumores que han circulado en los últimos días.

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Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos usuarios destacaron su actitud serena frente a la situación, otros elogiaron la manera en la que decidió mantenerse al margen de la controversia

Lejos de alimentar la discusión, Ferrer respondió únicamente con emojis de risa y un corazón, un gesto que fue interpretado por muchos como una forma de evitar entrar en confrontaciones públicas.

Más allá de la conversación generada por los rumores, la entrevista que acompañó la sesión fotográfica mostró una faceta mucho más personal de la modelo. Allí habló sobre cómo la maternidad transformó su manera de entender la belleza y el bienestar, dejando una reflexión que también recibió numerosos elogios.

“Convertirme en madre cambió por completo mi perspectiva sobre la belleza y el autocuidado. He aprendido que cuidarme no es un lujo; es algo que me ayuda a mostrarme como la mejor versión de mí misma. La maternidad te enseña a priorizar lo que realmente importa”, expresó la argentina al referirse a su experiencia tras el nacimiento de su hijo Río.