Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Junior volvió a ganar y América sumó un punto

La Liga BetPlay 2026 II no para y este domingo se vivió una nueva jornada en la que la gran sorpresa fue la victoria del Junior de Barranquilla, que busca salir del fondo de la tabla tras lo que ha sido este pésimo semestre.

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Los dirigidos por Sebastián Viera mostraron una muy buena cara frente a Fortaleza y se impusieron 4-1 en el Estadio de Techo, en Bogotá. Las anotaciones fueron de Jermein Peña, Teófilo Gutiérrez, Déiber Caicedo y Francisco Frydriszewski, mientras que en el local el gol fue de Yesid Díaz.

Con esta victoria, el conjunto del Atlántico sigue todavía en la última posición, aunque ahora con seis unidades y todavía pocas opciones de clasificar. Por su parte, Fortaleza está en la casilla 14 con 8 puntos.

En el segundo partido dominical, Bucaramanga se llevó el triunfo de local por 2-0 frente a Inter de Bogotá, que encadena su segunda derrota consecutiva después del resultado contra Atlético Nacional.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay. Foto: Win Sports

Los goles de Luciano Pons al minuto 13 y de Emerson Batalla al 90 más 5 le sirvieron al Leopardo para seguir sumando este semestre. Gracias a esto, subió a la cuarta posición con 17 unidades y sigue luchando para clasificar a la fase final.

El conjunto capitalino, por su lado, acumula 11 puntos y está en la casilla 12, aunque varios de los clubes que vienen detrás todavía no han jugado todos los compromisos.

En uno de los partidos más atractivos de la jornada, Tolima y América de Cali, que hasta el momento ha sido el mejor equipo del campeonato, empataron 1-1 en el Estadio Manuel Murillo Toro en Ibagué.

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El conjunto local fue el primero en golpear, lo hizo a los 22 minutos con un gol de Sergio Armando Aguayo Castillo. Tan solo 4 minutos después, Yeison Guzmán cumplió con la ley del ex y empató el compromiso.

En el 32′, las cosas para los dirigidos por David González se complicaron: Jhon Murillo vio la tarjeta roja. Pese a esto, los caleños aguantaron el resto de los 90 minutos y se llevaron el empate.

Teófilo Gutiérrez en el partido entre Junior y Fortaleza en Bogotá. Foto: Colprensa

América sigue en la primera posición con 21 unidades, mientras que Tolima quedó en la quinta casilla con 17 unidades.

Este domingo falta por disputarse el juego entre Llaneros y Atlético Nacional, donde seguramente James Rodríguez seguirá sumando minutos desde su llegada.