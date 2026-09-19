Oficial: Dimayor definió el lío de los puntos para América de Cali en el caso de Yhormar Hurtado

América de Cali respira tranquilo luego de la decisión tomada por el Comité Disciplinario de División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor).

En la Resolución No. 093 de 2026 quedó consignado que dicho ente decidió desestimar la denuncia presentada por Alianza Valledupar y el recurso de reposición de Independiente Santa Fe por el caso Yhormar Hurtado.

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En conclusión, las solicitudes de dichos rivales de los rojos de Cali, que pedían los puntos por la inclusión del futbolista, no fueron aceptadas. De esta forma, los americanos se mantienen con sus 20 puntos sumados en las nueve fechas que han disputado hasta ahora en el Torneo Finalización 2026-II.

Esta noticia le cae sumamente bien a los rojos, que parece que no van a tener inconvenientes para su clasificación anticipada en las once fechas que restan hasta el final de la fase regular.

¿Cuál era el lío con Yhormar Hurtado?

El caso de Yhormar Hurtado en América de Cali se originó por su participación con tres clubes durante la temporada 2026: Always Ready de Bolivia, Deportes Tolima y, posteriormente, el conjunto escarlata.

Si bien en principio los clubes denunciantes no obtuvieron respuesta favorable, para cuando inició septiembre la Comisión Disciplinaria modificó parcialmente la decisión.

América de Cali se libró de sanción por parte de Dimayor por el caso de Yhorman Hurtado. El jugador permanecerá ausente todo el 2026. Foto: Izq: Prensa América de Cali - API / Der: Logo oficial de Dimayor.

Hurtado fue declarado inelegible para disputar partidos oficiales organizados por la Dimayor durante el resto de 2026, aplicando el artículo 5.4 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de FIFA.

En conclusión, al futbolista sí se le aplicó castigo, pero al América no. De esta forma, Hurtado quedó relegado de poder jugar Liga o Copa en 2026, pero el club americano no perdió puntos sumados en los torneos mencionados.

Decisión final de la Dimayor

Ante un nuevo pleito con otros equipos que interpusieron su queja, la Dimayor ha decidido “declarar” inexistente alguna infracción y “desestimar” la denuncia.

“El Comité decidió declarar que el Club América de Cali S.A. no incurrió en las infracciones previstas en los literales d) y b) del artículo 83 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 9.ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2026, entre el Club América de Cali S. A. y Alianza F. C. S. A., adoptando los criterios definidos por la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR para: (i) la noción de temporada, (ii) la interpretación y alcance del artículo 5.4 del RETJ de la Fifa, (iii) la aplicación de los literales b) y d) del artículo 83 del CDU de la FCF”, sentencia la misiva.

“Por lo anteriormente descrito, el Comité Disciplinario del Campeonato, IV. RESUELVE:

1. Declarar que el Club América de Cali S.A. no incurrió en las infracciones previstas en los literales b) y d) del artículo 83 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.

2. Desestimar la denuncia de partido formulada por Alianza F. C. S. A. en contra del Club América de Cali S. A., respecto del partido correspondiente a la 9.ª fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2026, entre el Club América de Cali S. A. y Alianza F”, con lo que se mantienen los puntos logrados por los caleños después del resultado 3-0 frente al cuadro de Valledupar.