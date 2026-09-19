Mientras salía la convocatoria de Colombia, fue MVP en su club y borrado por Lorenzo: su DT lo alabó

Nelson Deossa sigue sin hacer los méritos suficientes para ir a la Selección Colombia de Mayores. Aún cuando es figura de Real Betis en España cada vez que entra, sigue siendo invisible para Néstor Lorenzo.

Dicho volante que sirve también como un extremo y hasta 9 falso en los de Sevilla, volvió a quedarse fuera de la convocatoria, esta vez, renovada de la Tricolor después del Mundial 2026.

El argentino entregó la lista el pasado jueves en la tarde, metió más de diez nombres nuevos, pero no sumó a Deossa que en ese mismo instante jugaba con su club en LaLiga de España.

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Convocados de la Selección Colombia — septiembre de 2026

Arqueros:

Kevin Mier Álvaro Montero Aldair Quintana

Defensas:

Jhon Lucumí Daniel Muñoz Dávinson Sánchez Álvaro Angulo Édier Ocampo Kevin Andrade Róyer Caicedo Samuel Velásquez

Volantes y delanteros

Kevin Castaño Gustavo Puerta Jhon Solís Richard Ríos Jhon Arias Yáser Asprilla Jaminton Campaz Daniel Arcila Juan Manuel Rengifo Matías Orozco Luis Suárez Carlos Andrés Gómez Camilo Durán Kevin Viveros Óscar Perea

Salió como MVP y Pellegrini lo alabó

Sobre las 3 de la tarde del 17 de septiembre en Bogotá el DT a cargo de la Tricolor mencionó los nombres que eligió junto a su cuerpo técnico.

A la misma hora estaba jugando Deossa con los suyos vs. Getafe de su compatriota, Johan Mojica. El volante salió del campo al término del partido como el MVP del juego en la victoria por 1-0 frente a los de Madrid.

Aunque no logró reportarse con gol, el exjugador de Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y otros oncenos en Latinoamérica fue elogiado por propios y extraños. Después de una primer campaña en la que no brilló, tuvo complicaciones llevándolo hasta a pensarse que saldría de Betis, ahora todo ha cambiado.

La relación con Manuel Pellegrini -el técnico en de Deossa en suelo ibérico- ha cambiado diametralmente. Ante los medios de comunicación el chileno se extendió en elogios para el que recientemente fue ‘borrado’ por Néstor Lorenzo para iniciar la renovación en Colombia.

🗣️ "Creo que ahora es un jugador distinto, es honesto y muy abierto a oír críticas"



👉 Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, destacó la evolución que ha tenido Nelson Deossa en los últimos meses#ASColombia pic.twitter.com/EKkzywKJwm — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) September 18, 2026

De entrada Pellegrini le recordó que estuvo haciendo mal las cosas: “Es un jugador importante que quizás en su primer año en Europa no tuvo la madurez para hacer valer sus condiciones”.

Pero también le reconoció el hecho de que hoy día se hubiera comprometido de otra forma: “Creo que ahora es un jugador distinto, muy abierto a oír críticas y tratar de aportar colectivamente donde juegue”.

Sobre todo lo que se dijo de una posible salida en el mercado pasado, el director de los verdiblancos aclaró: “Personalmente quería que se quedara, porque estaba recién llegado y a veces los jugadores se demoran en aclimatarse”.

Nelson Deossa, volante colombiano que milita en el Real Betis de España Foto: NurPhoto via AFP

“Ojalá que siga por el mismo camino que ha tomado desde esta pretemporada, porque nos aporta mucho”, le auguró al colombiano al ver que cada vez aporta más al andamiaje del Real Betis.

Durante la campaña 2026/2027 los números de goles y asistencias (0) no reflejan el aporte de Deossa, pero el colectivo está a gusto con sus aportes.