Lo que diga James Rodríguez, de ahora en adelante, será palabra de exjugador de Selección Colombia. El 10 anunció su retiro de La Tricolor, pero no olvida los colores que defendió a muerte.

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Hoy, la carrera deportiva de James Rodríguez se centra en brillar con Atlético Nacional. De hecho, en una entrevista con los canales oficiales del cuadro verde, dejó unas declaraciones que conmovieron a varios hinchas de la Selección Colombia.

James: “Yo lo único que intenté fue hacer feliz a todo un país”

Días después de su debut con Nacional, y de la primera convocatoria de la Selección Colombia que salió desde su retiro, James ya habla del combinado cafetero en pasado y con las experiencias que tuvo.

“Yo lo único que intenté fue hacer feliz a todo un país, darlo todo por esa camiseta, fueron 15 años, casi 16. Intentaba hacer el trabajo mío, ganar y eso va de la mano para hacer feliz a todo un país”, arrancó afirmando James Rodríguez.

Y añadió: “Los hinchas no me deben nada, al contrario, agradecerles a ellos por todo el cariño que me dan, por todo el cariño que me han mostrado estas últimas horas”.

James Rodríguez se centra en el FPC

James Rodríguez debutó oficialmente, con Atlético Nacional, el pasado miércoles 16 de septiembre. Ese día ingresó en el segundo tiempo, influyó en dos goles, y ayudó para que el verde le ganara a Internacional de Bogotá.

🟢⚽🤩 ¡APARECIÓ LA MAGIA DE JAMES PARA DARLE LA VICTORIA A NACIONAL!



Gran centro para que Zapata definiera y aseguraran el triunfo 3-2 contra Internacional de Bogotá.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/woPkZPmkfH — Win Sports (@WinSportsTV) September 17, 2026

Fue una verdadera fiesta de los hinchas de Nacional en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. No solo por el triunfo, pues antes realizaron una extraordinaria bienvenida a sus jugadores, misma de la que fue testigo James.

“Estoy feliz, son muchos años fuera, desde el 2007, y ver todo ese cariño fue algo único. Eso quiere decir que he hecho las cosas bien durante muchos años y le he dado felicidad a mucha gente, a un país entero durante muchos años”, soltó James.

Y sobre la importancia de Nacional, afirmó: “Impone todo lo que ha ganado este club, todos los títulos, es un club histórico. Espero hacer historia aquí también”.