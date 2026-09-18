Alerta en Nacional por James Rodríguez: parte médico y su situación para el siguiente partido

James Rodríguez debutó con Atlético Nacional y jugó 30 minutos del remate del partido entre Internacional de Bogotá y el cuadro verde de Antioquia, durante la presente semana en El Campín, de Bogotá.

La aparición del ya exjugador de Selección Colombia les sirvió a los visitantes para obtener el triunfo agónico por resultado de 2-3. El último tanto tuvo participación del marcado con la camiseta 23 luego de dar asistencia.

James Rodríguez e Ian Poveda haciendo dupla en Atlético Nacional. Foto: AFP

Fue para muchos un estreno correcto en su regreso al FPC, pero también dejó ver sobre el final que recibió un golpe, el cual le generó una discusión con su rival, Johan Caballero. La protesta fue acalorada y los gestos de recriminación, fuertes.

Al final, no pareció ser de consideración el golpe, sin embargo, días después del juego y previos a la nueva fecha vs. Llaneros en Villavicencio, se ha monitoreado la salud del cucuteño.

“Estaría en planes”

Según reportes recientes del programa Clásico Paisa, tanto James como Alfredo Morelos “salieron golpeados pero que no es grave, lo dijeron ayer”.

“Hay que esperar cómo transcurren los días y los exámenes médicos. Fueron James Rodríguez”, decían de la continuidad y parte de salud inicial del 10.

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Este viernes sobre el medio día hubo una actualización de la alarma que se generó con Rodríguez. Al parecer, la evolución del ‘mago’ ha sido favorable lo que le permitiría ser convocado para el próximo juego de Liga.

“James estaría en planes de viajar a Villavicencio para enfrentar a Llaneros. Al igual que Jorman Campuzano. Esperar la decisión final y publicación de convocados”, reportó el programa con información de Nacional y DIM.

Descartan desgarro de Morelos

A uno que se le podría ir más hondo su situación es a Alfredo Morelos. A dicho delantero titular e intocable en el equipo de Lucas González se le vio caminar con dificultad en los minutos finales del partido pasado.

James Rodríguez y Alfredo Morelos en el banquillo de Atlético Nacional Foto: Getty Images

Aunque por zona mixta pasó caminando mejor, todo parece indicar que tuvo una afectación en el posterior de una de sus piernas.

Adicional a eso, no se descarta un desgarro, por lo que han decidido hacerle exámenes médicos para descartar algo de mayor gravedad.

“Esperando a ver qué pasa para ver si alcanza a estar con Millonarios. Ojo, ojo, porque van a descartar que sea un desgarro. El búfalo no se sintió bien”, concluyó Clásico Paisa avisando de algo de mayor complejidad.

Cambio de patrocinador

Nike y Atlético Nacional cerraron su vínculo que los unía hace 14 años. Al término del 2026, las prendas del cuadro vedre ya no serán contramarcadas con el chulo habitual en la parte derecha.

“Atlético Nacional informa la finalización y no renovación del contrato de patrocinio y licencia con la marca Nike como patrocinador oficial, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. La decisión responde a una nueva dirección estratégica del club, cuyos detalles iremos compartiendo con la hinchada en su debido momento”, indicó el comunicado oficial.

Ya se anticipó por parte de Footy Headlines que “Atlético Nacional ha decidido optar por una vía totalmente autónoma. A partir de enero de 2027, el club de Medellín lanzará su propia marca interna para fabricar los uniformes de juego, la ropa de entrenamiento y las prendas de estilo casual”.