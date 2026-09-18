Desde el pasado jueves, una noticia que ha sido tendencia en Colombia es la decisión de Atlético Nacional de romper su vínculo con la marca que lo patrocina, Nike.

Ese fin del vínculo ha generado múltiples reacciones y, ahora, resulta que la figura del balompié mundial, Kylian Mbappé, le siguió los pasos al cuadro verdolaga al desligarse de dicha reconocida marca deportiva.

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Siguiendo los pasos de Atlético Nacional

El capitán de la selección francesa y delantero del Real Madrid firmó un acuerdo para ser la imagen de la marca deportiva On, tras toda una carrera vinculado a la estadounidense Nike, anunció el viernes la compañía suiza.

“La marca suiza de ropa deportiva On anuncia su entrada en el fútbol junto al campeón Kylian Mbappé, lo que marca el inicio del camino de la marca en el deporte más popular del mundo”, indicó en un comunicado.

On también indicó que el campeón del mundo francés de 1998, Thierry Henry, se convertirá en director de su departamento de fútbol.

“Tenemos un sueño común y esto no ha hecho más que empezar”, declaró Mbappé en el comunicado de la empresa, que no indicó el importe del contrato.

Según una fuente cercana a las negociaciones, el futbolista (cuyo contrato con Nike acabó el 31 de julio) se convirtió también en accionista de On, aunque no se precisó el valor de su inversión.

“Desde el principio, lo que me atrajo de On fue la posibilidad de construir juntos algo totalmente nuevo, que contribuya a dar forma al juego del mañana. Quiero aportar mi experiencia y mi punto de vista a lo que estamos creando, superar los límites gracias a la innovación y mantenerme siempre fiel a la alegría del fútbol”, añadió el futbolista de 27 años.

La marca, fundada en 2010 y especializada hasta ahora en la fabricación de zapatillas de running y tenis, cuenta entre sus accionistas con el tenista Roger Federer.

Golpe bajo para Nike

La marcha de Mbappé supone un duro golpe para Nike, líder mundial de artículos deportivos, que estaba vinculada al delantero francés desde que era muy joven y lo había convertido en su principal figura en el mercado del fútbol.

Mbappé fue campeón del mundo en 2018 y se convirtió durante el último torneo en el máximo goleador de la historia de la fase final del Mundial, con 22 tantos en todas sus participaciones.

Con el portugués Cristiano Ronaldo cerca del final de su carrera, Mbappé era el principal reclamo futbolístico de Nike, que aún mantiene su patrocinio de otras figuras como el noruego Erling Haaland y el brasileño Vinícius Júnior.

Erling Haaland, una de las figuras mundiales que aún está con Nike Foto: Getty Images via AFP

En 2024, Nike ya perdió a otra de sus grandes estrellas, el español Lamine Yamal, que dejó la marca norteamericana por su principal competidor, Adidas.

En respuesta a este movimiento, Nike arrebató a Adidas la camiseta de Alemania, que, tras 70 años de vestir a la Mannschaft, dejará de hacerlo a partir del próximo 31 de diciembre.

El fabricante estadounidense pasará entonces a vestir a una de las grandes potencias futbolísticas, uniéndose a Brasil, Francia, Inglaterra y Países Bajos, entre otras selecciones, además de clubes como el FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Chelsea e Inter de Milán.

*Con información de la AFP.