Cristiano Ronaldo definió su futuro con la selección de Portugal: salió el anuncio oficial

Lionel Messi y James Rodríguez se retiraron de su selección tras el Mundial 2026, pero Cristiano Ronaldo sigue vigente y entró en la primera convocatoria oficial de Jorge Jesus como nuevo entrenador de Portugal.

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Después de tantos anuncios de jugadores que no volverán a jugar con la camiseta de su país, quedaba la incógnita sobre el futuro de Cristiano y su motivación para seguir defendiendo los colores de la selección lusa.

Finalmente, la cercanía con el entrenador Jorge Jesus permitió que el astro portugués volviera a ser convocado a los 41 años para los partidos de la Nations League contra Gales, Noruega y Dinamarca.

Durante el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar en seis Copas del Mundo diferentes, pero el torneo concluyó con una actuación discreta del delantero y la eliminación de Portugal en octavos de final frente a España (1-0).

El entonces seleccionador, Roberto Martínez, fue muy criticado por haber alineado sistemáticamente a Cristiano en su once inicial, concediendo demasiado poco tiempo de juego a su sustituto, Gonçalo Ramos, quien venía de ser campeón de Champions League con el París Saint-Germain.

Jorge Jesús da continuidad al proyecto

Entre las escasas novedades de la lista comunicada este viernes por Jorge Jesus, figuran los regresos del delantero centro del Borussia Dortmund, Fábio Silva, y del mediocentro recuperador del Benfica, João Palhinha.

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Sobre la presencia de CR7 en la lista, el entrenador respondió: “Cristiano está en la convocatoria. Todos los jugadores convocados están a mi disposición, lo que significa que pueden jugar. Dentro de esa idea, con partidos cada tres días, habrá cambios. Tomaremos decisiones”.

“Su pasado no importa. Lo que importa es su trayectoria general, pero su rendimiento, y el de todos los demás, determinará las decisiones que debo tomar. Cristiano es un jugador como cualquier otro; si rinde, juega; si no rinde, no juega. Así lo hago con todos, no es porque sea Cristiano”, sentenció.

Jorge Jesus, nuevo DT de la selección de Portugal Foto: AFP

Campeón de la UEFA Nations League en 2019 y 2025, Portugal iniciará la nueva edición de la competencia recibiendo a Gales el jueves en Lisboa, antes de desplazarse a Noruega el 27 de septiembre y a Dinamarca el 1 de octubre. El 4 de octubre se verá las caras de nuevo contra Noruega, pero en Oporto.

Convocatoria de Portugal para el inicio de la Nations League

Porteros : Diogo Costa (FC Oporto), Rui Silva (Sporting CP) y Samuel Soares (Benfica).

: Diogo Costa (FC Oporto), Rui Silva (Sporting CP) y Samuel Soares (Benfica). Defensas : Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (PSG), Renato Veiga (Villarreal CF), Rúben Dias (Manchester City) y Tomás Araújo (Benfica).

: Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (PSG), Renato Veiga (Villarreal CF), Rúben Dias (Manchester City) y Tomás Araújo (Benfica). Mediocampistas : Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Benfica), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG) y Bernardo Silva (Real Madrid).

: Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Benfica), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG) y Bernardo Silva (Real Madrid). Delanteros: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Fábio Silva (BV Borussia Dortmund), Francisco Trincão (Al Ahli), Francisco Conceição (Juventus FC), Gonçalo Ramos (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea FC) y Rafael Leão (Galatasaray).

*Con información de la AFP.