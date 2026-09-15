James Rodríguez anunció de manera sentida su adiós oficial de la Selección Colombia

Oficialmente ha terminado la época de James Rodríguez en la Selección Colombia.

Fue el mismo 10, a través de un sentido video, el que anunció que “llegó el momento”.

“Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre”, agregó en el mensaje adjunto al video.

Su discurso a lo largo de la grabación con la que cerró el ciclo en el equipo nacional tuvo varios apartes importantes.

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Uno de los más claves fue cuando le dedicó un mensaje a los que vienen a reemplazarlo: “Sé que vienen nuevas generaciones, nuevos jugadores, sueños... a ellos les deseo lo mejor. Que entiendan el privilegio que significa vestir esta camiseta”.

“Muchas gracias Selección Colombia. Ya está, se acabó”, fue como decidió terminar el volante cucuteño junto a una sonrisa que salió de su rostro.

Su historia en la Tricolor

Para muchos ídolo, para otros el más criticado. Sin embargo, algo innegable es que a lo largo de los años que estuvo Rodríguez en la Tricolor aportó y las estadísticas hablan por si solas.

Desde su debut con el combinado nacional en 2011, el mediocampista se convirtió en uno de los principales referentes del equipo y protagonista de varias de sus mejores actuaciones internacionales.

Su momento más importante llegó en el Mundial de Brasil 2014. James fue el máximo goleador del torneo con seis tantos y recibió el Botín de Oro de la FIFA. Además, marcó uno de los goles más recordados de aquella Copa, ante Uruguay, en los octavos de final. Colombia alcanzó por primera vez los cuartos de final de un Mundial.

James Rodríguez con la Bota de Oro lograda en el Mundial Brasiñl 2014 Foto: Getty Images for adidas

También fue protagonista en la Copa América. En 2016 terminó como uno de los referentes de Colombia en el torneo disputado en Estados Unidos, competencia en la que la Tricolor el segundo lugar.

A lo largo de su historia con la Selección, James ha disputado varios Mundiales y ediciones de la Copa América, además de participar en las Eliminatorias sudamericanas. Su capacidad para marcar goles, asistir y asumir responsabilidades ofensivas lo convirtió en una figura histórica del fútbol colombiano.

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Estadísticas, premios y reconocimientos de Rodríguez en Selección Colombia:

Partidos: 132.

132. Goles: 32.

32. Asistencias: 37.

37. Mundiales disputados: 4 (Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y 2026).

4 (Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y 2026). Goles en Mundiales: 6, todos marcados en Brasil 2014, siendo el máximo goleador colombiano en la historia de la Copa del Mundo.

6, todos marcados en Brasil 2014, siendo el máximo goleador colombiano en la historia de la Copa del Mundo. Botín de Oro del Mundial 2014: máximo goleador del torneo con seis anotaciones.

máximo goleador del torneo con seis anotaciones. Balón de Oro de la Copa América 2024: elegido mejor jugador del torneo.

elegido mejor jugador del torneo. Subcampeón de la Copa América 2024 con Colombia.

con Colombia. Tercer lugar en la Copa América Centenario 2016.

Récord: máximo asistidor histórico de la Selección Colombia, según los registros difundidos tras su retiro.

Se especulaba con que su arribo a Atlético Nacional era para lograr ritmo, ser llamado nuevamente por Néstor Lorenzo y aspirar a ir a la Copa América de 2028. Todas esas versiones fueron apagadas con el aviso definitivo del 10 durante este martes, 15 de septiembre.