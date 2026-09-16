A Juan Guillermo Cuadrado le preguntaron por un comentario de Carlos Antonio Vélez: esto respondió

Juan Guillermo Cuadrado fue presentado oficialmente como nuevo fichaje de Millonarios y, en esa rueda de prensa, le preguntaron por un comentario adjudicado al periodista Carlos Antonio Vélez sobre los fichajes del club embajador.

“No sé los comentarios de Carlos Antonio, pero creo que es una persona que tiene mucha experiencia y, a medida que le da esa experiencia, creo que debería poder hacer unas críticas que sean más constructivas y no destructivas”, dijo Cuadrado.

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El volante enfatizó sobre los jugadores “de edad” que han llegado recientemente al fútbol colombiano, como Falcao García, Luis Muriel, Hugo Rodallega y James Rodríguez, entre otros. “Yo vengo por el anhelo y la pasión que tengo de jugar. Todavía me siento bien y con fuerza”, señaló.

“Cuando ves jugadores que han sido mayores, han venido acá y han marcado una diferencia... Yo creo que lo que nos mueve es eso: la pasión y el poder sentirte parte de una familia que te quiere. Yo estoy acá para aportar, trato de no hacer caso a las críticas”, agregó.

Cuadrado agregó: “Todos aquellos que un día te aplauden, cuando no estás en las buenas, te van a criticar. Simplemente trato de dar el 100 % de lo que está en mí y en eso tratar de estar tranquilo. No siempre se va a jugar bien, no siempre vas a ser figura, pero sí dar en la cancha hasta la última gota de sudor. Eso es lo que yo prometo”.

Cuadrado, muy feliz en Millonarios

Más allá de las críticas que le han caído por escoger a Millonarios por encima de Independiente Medellín, para Juan Guillermo Cuadrado es una gran oportunidad de reencontrarse con amigos que hizo en la Selección Colombia y que hoy están jugando la Liga BetPlay.

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“Feliz de llegar a una institución tan grande y con tanta historia. Desde que me llamó el doctor Serpa, me abrió las puertas de la casa como si fuera una familia”, declaró sobre las negociaciones que, según su versión, se concretaron en cuatro días.

Juan Guillermo Cuadrado en su presentación oficial como nuevo fichaje de Millonarios. Foto: Colprensa Lina Gasca

Reveló la llamada de Falcao García

Cuando se dio el anuncio oficial, uno de los primeros en darle la bienvenida fue Radamel Falcao García. “Me felicitó, hablé con él y me dijo: ‘¿Cómo vas a ir en estos momentos que ya no estoy?’, le dije que todavía tiene la oportunidad; prepárese, póngase bien, que acá lo esperamos para que juguemos juntos, vamos a ver, yo simplemente se la tiré”, aseguró Cuadrado.

El Panita espera disfrutar de esta nueva experiencia en Bogotá. “El fútbol colombiano viene en evolución y creciendo muchísimo. Uno tiene el sueño de volver a jugar en su país porque yo jugué aquí en Colombia solo un año y algo, no fue mucho, entonces uno tiene la ilusión de estar en casa”, sentenció.