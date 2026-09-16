Santa Fe quedó eliminado, pero con plata: esta es la cifra millonaria que recibirá de Conmebol

Independiente Santa Fe no pudo cumplir la hazaña en Brasil y quedó eliminado en cuartos de final de Copa Sudamericana a manos de Vasco da Gama (global 2-0).

A pesar de la tristeza por no cumplir el objetivo, los cardenales vuelven a Bogotá con los bolsillos llenos y la expectativa de seguir peleando por la clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

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“Nos va a doler, tenemos la tristeza de haber salido eliminados, pero la mentalidad de uno como profesional tiene que cambiar. Tenemos que pensar en la Liga, meternos en los ocho y pelear la Copa”, apuntó Hugo Rodallega tras el partido contra Vasco.

El goleador considera que “es normal que en este momento estemos cabizbajos, que haya tristeza, dolor y rabia, pero el sábado tenemos otro partido muy importante donde tenemos que afianzarnos en los ocho. Vamos a levantar cabeza y a pelear con todo lo que nos queda”.

Los premios económicos que acumuló Santa Fe

Aunque el sueño era llegar hasta la final en Barranquilla, no todo es malo para Independiente Santa Fe y su dirigencia.

El cuadro cardenal acumuló una buena cantidad de premios económicos por la fase de grupos de la Copa Libertadores y las tres rondas que disputó en Copa Sudamericana.

Los ingresos se dividen así:

Jugar la fase de grupos de Copa Libertadores: 3 millones de dólares

Mérito deportivo por sus victorias ante Peñarol y Platense: 680.000 dólares

Fase previa de la Copa Sudamericana: 500.000 dólares

Octavos de final de la Copa Sudamericana: 600.000 dólares

Cuartos de final de la Copa Sudamericana: 700.000 dólares

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Esos logros significan un ingreso total de 5.4 millones de dólares; sin embargo, a esa cifra hay que descontarle las sanciones por el comportamiento de los hinchas y los gastos logísticos para oficiar como local en los partidos de Copa Libertadores.

Independiente Santa Fe jugó un total de seis partidos en El Campín por competencias Conmebol, otro ingreso que se debe meter a la cuenta final del desempeño en torneos internacionales. Contra River, por ejemplo, el club cardenal agotó casi toda la boletería con más de 32.000 asistentes al estadio.

Ante Vasco de Gama, por los cuartos de final, también se vendieron más de 18.000 entradas entre recarga de abonos y boletería suelta. Aunque el León no llenó su estadio para esta fase, sí se presentaron elevaciones en los precios que ajustan la caja de la dirigencia.

Independiente Santa Fe en el partido frente a Vasco da Gama en Brasil Foto: AGIF via AFP

Viene la definición de Liga BetPlay y Copa Colombia

Aunque el sueño continental se derrumbó, Independiente Santa Fe todavía puede seguir compitiendo en la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

Los ingresos por boletería serán la clave para sostenerse en octubre, noviembre y diciembre, aunque el club debe afrontar la sanción de sus tribunas sur y norte por los disturbios del partido frente al América de Cali.