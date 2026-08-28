No hubo compasión por parte de la Comisión de Fútbol de Bogotá hacia las hinchadas de Independiente Santa Fe y América de Cali luego de la batalla campal del pasado fin de semana en El Campín, que acabó en una disputa en plena cancha en medio del partido entre rojos.

Según se pudo conocer en las últimas horas, a varias de las barras populares de los americanos y santafereños les han impuesto una extensa sanción que deberán cumplir. Para resumir: en 20 fechas no podrán ingresar trapos ni instrumentos al estadio más importante de Bogotá.

Listado de sanciones a hinchas de América

Disturbio Rojo y Guardia Albirroja Sur: restricción de 20 fechas .

restricción de . Disturbio Rojo: la medida corresponde a partidos de América de Cali en Bogotá.

la medida corresponde a partidos de en Bogotá. Guardia Albirroja Sur: la restricción aplica a los partidos de Santa Fe y contempla 20 fechas.

Además, se determinó que no habrá ingreso de hinchada visitante durante lo que resta del año cuando Santa Fe juegue como local.

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Otro punto que se resalta en la comunicación de la Comisión de Fútbol de Bogotá está relacionado con el estadio Metropolitano de Techo. En caso de que, por alguna razón, a Santa Fe le corresponda oficiar allí, también se restringe el uso de la tribuna lateral norte para lo que resta de los torneos de la Dimayor en 2026.

Además, en El Campín, los cardenales no dispondrán de las tribunas laterales ni tendrán la posibilidad de dejar ingresar afición visitante.

Hinchas de Santa Fe y América se enfrentaron en la cancha de El Campín. Foto: NurPhoto via AFP

Estas determinaciones golpean el bolsillo de los capitalinos, que no contarán con el aforo completo para los próximos juegos de Liga BetPlay 2026-II. También en la Copa se podrán ver afectados y será en certamen internacional donde intentarán cuadrar caja.

Más sanciones vigentes

Bogotá no tiene consideración con la violencia y busca erradicarla del fútbol.

La ciudad capital, que es casa de varios equipos, le ha tenido que poner mano firme a los enfrentamientos que se han generado. Por ello, desde hace un tiempo se ha ampliado la lista de castigos a las aficiones que no tienen un buen comportamiento en El Campín. Algunas son:

Hinchadas visitantes, como la del Atlético Nacional, no podrán ingresar a El Campín. Foto: Colprensa

Los Del Sur (Atlético Nacional): tenían 33 fechas de restricción inicial y ahora tienen 15 fechas pendientes sin ingreso de elementos.

tenían 33 fechas de restricción inicial y ahora tienen 15 fechas pendientes sin ingreso de elementos. Barón Rojo Sur (América de Cali): 20 fechas.

20 fechas. Los de Siempre (Jaguares FC): dos fechas sin ingreso a la ciudad.

dos fechas sin ingreso a la ciudad. Frente Radical Verdiblanco (Deportivo Cali): 10 fechas, de las cuales 8 son sin ingreso de elementos.

10 fechas, de las cuales 8 son sin ingreso de elementos. La Banda del Indio (Cúcuta Deportivo): nueve fechas, todas sin ingreso de elementos.

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, luego del altercado del pasado sábado, tomó la palabra desde El Campín para ir de manera categórica en contra de lo que pasó en medio del juego por la fecha 6 de la Liga BetPlay 2026-II.

“Inaceptable lo que pasó hoy acá en el estadio El Campín. Miembros de una barra del equipo visitante intentaron robar una bandera de una barra tradicional del equipo local”, detalló sobre el hecho que desencadenó las sanciones.