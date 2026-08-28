Ex de Lina Tejeiro le dañó uno de sus carros y la actriz expuso los videos: “Estalló una llanta”

Lina Tejeiro volvió a hablar de su vida sentimental en sus redes sociales y, esta vez, recordó una situación que vivió con un hombre con el que estuvo saliendo hace unos meses. La actriz contó que le prestó uno de sus carros y, cuando se lo devolvió, descubrió que había sufrido un daño del que nunca le informó.

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La revelación se dio durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, donde habló sobre las situaciones que en el pasado le han servido para identificar algunas ‘banderas rojas’ en sus relaciones.

Según dijo, en una ocasión, un hombre con el que estaba saliendo llegó a su casa y necesitaba salir. Como la actriz no tenía planes de utilizar uno de sus vehículos, decidió prestárselo durante todo el día.

Lina Tejeiro, famosa actriz colombiana. Foto: Instagram @linatejeiro

Tejeiro aseguró que sabía que el carro estaba en buenas condiciones, especialmente porque apenas ocho días antes le había comprado llantas nuevas. Sin embargo, cuando se lo devolvieron, una de las llantas estaba estallada y el rin había resultado afectado.

“Cuando entregó el carro, estaba pinchadísimo, se le había estallado una llanta y nunca cuando lo entregó dijo: ‘Qué pena, se me estalló, se me pinchó’”, contó.

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La actriz explicó que después la persona le dijo que había visto en el tablero una alerta relacionada con la llanta, pero que no le prestó atención. Para Lina, lo más incómodo no fue que el carro se hubiera averiado, sino que no le contaran lo que había ocurrido.

El daño hizo que tuviera que llevar el vehículo a reparar el rin. Además, la situación terminó generándole dudas sobre la relación, especialmente porque, según relató, unos 15 días después descubrió que aquella persona también le había ocultado otra información.

“Yo me desencanto muy fácil”, reconoció Tejeiro al hablar sobre sus relaciones. La actriz también admitió que en ocasiones ha pasado por alto algunas señales de alerta para intentar que una relación funcione.

@chismesitos501 🚨 ¿Por qué Lina Tejeiro sigue soltera? 👀 Lina aseguró que es bastante exigente en sus relaciones y contó una curiosa experiencia con una expareja. Según relató, le prestó uno de sus vehículos y se lo habrían devuelto con las llantas pinchadas… ¡y ni siquiera recibió una disculpa! 😳 💬 ¿Ustedes también terminarían una relación por algo así? #chisme #farandula #linatejeiro #colombia #famosos ♬ original sound - chismesitos501

En este caso, la falta de sinceridad sobre algo que para ella era tan sencillo terminó siendo una señal importante. “Si uno oculta algo tan sencillo como pincharse, imagínense qué cosas no ocultará que realmente pueden ser graves”, afirmó.

Aunque Lina Tejeiro no mencionó el nombre del hombre ni entregó detalles que permitan identificarlo, su historia generó comentarios entre sus seguidores, quienes rápidamente relacionaron el relato con su pasado sentimental.