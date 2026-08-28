“Estamos a su servicio”, padre Diego Jaramillo sorprende con mensaje a Ana Lucía Pineda y destaca su labor con los damnificados del terremoto

El padre Diego Jaramillo, una de las figuras más reconocidas de la Organización Minuto de Dios, sorprendió con un mensaje dirigido a la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda.

En sus palabras, Jaramillo no solo agradeció a Pineda por su labor durante la emergencia, sino también por haber confiado en el Minuto de Dios como uno de los canales para llevar asistencia a las comunidades damnificadas.

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El mensaje ocurre en medio de una de las primeras grandes emergencias que ha enfrentado el gobierno de Abelardo De La Espriella, quien asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto. El terremoto del 10 de agosto, de magnitud 7.4 dejó una profunda afectación en diferentes regiones del país, especialmente en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas.

“Estamos siempre a su servicio”

En el mensaje, dirigido directamente a la primera dama, el padre Jaramillo reconoció el papel que ha desempeñado Pineda en la movilización de ayudas para los damnificados.

“Señora Ana Lucía Pineda, a usted, como esposa del señor Presidente de la República y como persona muy especial, le quiero dar un agradecimiento muy cordial por todo lo que usted ha hecho por los damnificados del pasado sismo que azotó a Colombia”, expresó el sacerdote.

Padre Diego Jaramillo Cuartas sacerdote en el seno de la Congregación de Jesús y María - Eudistas y actualmente es el presidente de la organización El Minuto de Dios. Bogota mayo 25 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Jaramillo continuó destacando específicamente la confianza depositada por la primera dama en la organización que preside: “porque usted ha creído que el Minuto de Dios puede ser un canal de ayuda a los pobres”.

El sacerdote cerró su intervención con una frase de carácter religioso y de respaldo a la labor conjunta: “Dios la bendiga, sepa que estamos siempre a su servicio”.

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El tono del mensaje llamó la atención precisamente porque se trató de un reconocimiento público a la primera dama en un momento en que su papel durante la emergencia ha adquirido una alta visibilidad nacional.

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Ana Lucía Pineda primera dama de Colombia en Quibdó, Chocó. En el inicio de la Fase Dos de la Reconstrucción de la Patria Milagro Foto: Joel González – Presidencia de la República

Las palabras de Jaramillo se producen después de que Pineda asumiera un papel activo en la campaña ‘Colombia, un solo corazón’, creada para reunir y canalizar ayudas destinadas a las personas afectadas por el terremoto.

Desde los primeros días de la emergencia, la primera dama junto a las ‘Tigresas de la Patria’, apareció acompañando las labores de recolección y distribución de alimentos, agua, medicamentos y otros elementos para las comunidades afectadas.

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En ese escenario, el Minuto de Dios se convirtió en uno de los actores vinculados a la recepción y distribución de ayudas. De acuerdo con información publicada sobre la campaña, la Corporación Organización El Minuto de Dios aparece junto con otras organizaciones, entre ellas la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, como parte de los mecanismos utilizados para apoyar a los damnificados.

El mensaje también llega en un momento en el que Colombia continúa enfrentando las consecuencias del terremoto. La magnitud de la tragedia generó una movilización nacional que involucró a entidades públicas, organizaciones humanitarias, empresarios, artistas y ciudadanos.

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Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia. Foto: Bernardo Peña / El País

La primera dama, por su parte, respondió al mensaje a través de su entorno. Desde la Fundación Colombia Luz y Sonrisas agradecieron las palabras del sacerdote y destacaron su trayectoria de servicio a las poblaciones vulnerables: “Gracias, padre Diego Jaramillo. Su ejemplo de servicio y entrega por los más necesitados es inspiración para todos los que trabajamos por Colombia”.