Yaya Muñoz destapó la verdadera razón por la que terminó con José Rodríguez y dio inesperado anuncio

Yaya Muñoz sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre uno de los temas que marcó el final de su relación con José Rodríguez, a quien conoció durante su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 2.

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La influenciadora explicó que, aunque la relación llegó a su fin, la experiencia también le permitió replantearse algunos aspectos de su vida personal.

Durante una transmisión en vivo, la exparticipante del reality del Canal RCN contó que en aquel momento existía una diferencia importante entre ambos frente a la posibilidad de formar una familia, pues Rodríguez tenía claro que quería convertirse en padre, mientras que Muñoz no se sentía preparada para asumir la maternidad.

La presentadora hizo parte de la segunda temporada de 'La casa de los famosos Colombia'. Foto: Canal RCN

“Una de las relaciones por las que mi relación anterior se acabó es porque esa persona me dejó claro que quería tener familia”, explicó la creadora de contenido.

Según relató, su expareja incluso le preguntó directamente si estaba lista para dar ese paso. Su respuesta fue negativa, pues consideraba que no debía tomar una decisión de ese tamaño únicamente por su edad.

“Me dijo: ‘¿Estás lista?’ y yo le dije: ‘No, yo no estoy lista’”, recordó Yaya, quien además cuestionó la presión social que existe sobre las mujeres para convertirse en madres.

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“A uno no le pueden meter en la cabeza que porque tienes 33 años ya se tiene que dejar embarazar”, afirmó.

Sin embargo, la postura de la influenciadora frente a la maternidad parece haber cambiado con el paso del tiempo. Muñoz reconoció que recientemente comenzó a sentir deseos de tener un hijo, aunque dejó claro que no quiere hacerlo de manera apresurada.

“Hace unos meses me nacieron las ganas de ser mamá, pero no quiero tener hijos por tener”, manifestó.

No obstante, Muñoz tiene claro que no quiere afrontar ese proceso sola. Actualmente permanece soltera y aseguró que esperará a encontrar una persona con quien pueda construir la familia que imagina y que esté realmente comprometida con la paternidad.