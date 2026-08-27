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Filtran video que confirma los 5 semifinalistas de ‘MasterChef Celebrity 2026’: enfrentaron en duro reto

Por medio de los comentarios, los televidentes opinaron sobre los famosos que lograron avanzar en la competencia gastronómica.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

27 de agosto de 2026 a las 7:37 a. m.
Se reveló quiénes son los cinco finalistas del programa de cocina del Canal RCN.
Se reveló quiénes son los cinco finalistas del programa de cocina del Canal RCN. Foto: Canal RCN 'MasterChef Celebrity'.

A medida que avanzan los capítulos de MasterChef Celebrity, las redes sociales se han convertido en uno de los principales escenarios para las especulaciones sobre quiénes lograrán llegar a las últimas etapas de la competencia en el 2026.

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Por medio de un video que circula en TikTok se habrían dado a conocer nuevas pistas sobre los famosos que conformarían el Top 5 de la producción del Canal RCN.

El clip, que ya suma más de 300 reproducciones, muestra a varios participantes durante lo que parece ser un reto realizado a bordo de una embarcación. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención de los usuarios es la vestimenta de los concursantes.

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Se confirman los cinco finalistas de la octava temporada del programa de cocina. Foto: Canal RCN

En las imágenes aparecen Emiro Navarro, Sebastián Villalobos, Pautips, Julieta Piñeres y Robert Farah utilizando las filipinas, una prenda que dentro de la competencia identifica a los participantes que consiguen avanzar hasta el grupo de los cinco mejores cocineros.

De confirmarse que las imágenes corresponden a una etapa avanzada de la competencia, el video respaldaría la información que ha circulado en redes sociales desde el estreno de esta edición del reality gastronómico.

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La llegada de estas cinco figuras a la recta final también generó diferentes reacciones entre los seguidores del programa. En la sección de comentarios, algunos celebraron la permanencia de sus favoritos, mientras otros cuestionaron la presencia de determinados concursantes en esta etapa.

“Qué emoción saber que Emi no sale por ahora”; “No me gusta que estén Julieta, ni Emiro, pero bueno” y “Me imaginé a cualquiera de los participantes menos a Julieta, hasta ahora, en lo que va de los capítulos no ha hecho nada interesante”, anotaron.

@yispao6

Los 5 finalistas de masterchef celebriti 2026 emiro, Julieta, pautis, Sebastián y farath

♬ sonido original - yispao 💕

Pautips también apareció entre las favoritas de los televidentes: “Yo presiento que esto se lo va a ganar Pautips” y “Yo quiero que gane Farah o Pautips, ambos tienen muy buenas técnicas y creatividad a la hora de cocinar”, son otras de las palabras que se leen.