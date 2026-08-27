Reacción de Carlos Antonio Vélez a la victoria de Santa Fe contra River: lanzó dardos al FPC

Luego de una eterna tanda de penales, Independiente Santa Fe eliminó a River Plate y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Su próximo rival será Vasco da Gama (BRA), que viene de eliminar a Olimpia y cuenta con varios colombianos en la nómina.

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Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista deportivo, dio su opinión sobre la victoria del cuadro cardenal en el Estadio Monumental de Buenos Aires, un escenario que pocos clubes colombianos han logrado conquistar.

“Santa Fe maquilla la crisis futbolística nacional. El equipo cardenal se mete entre los ocho mejores de la Sudamericana, dándole un airecito a un fútbol bajo y sin logros internacionales”, escribió en su cuenta de X.

Tras la eliminación del Deportes Tolima, solo queda un representante de la Liga BetPlay a nivel internacional. En los últimos diez años, desde que Atlético Nacional conquistara la Copa Libertadores 2016, han sido recurrentes los fracasos del FPC en torneos organizados por la Conmebol.

Esto dijo Carlos Antonio Vélez sobre la hazaña de Santa Fe

Santa Fe parecía unirse a esa lista de fracasos internacionales; sin embargo, Franco Fagúndez marcó de penal para igualar la serie sobre los minutos finales y dejó todo en manos del arquero Weimar Asprilla.

“En una serie interminable de penales, Asprilla, suplente habitual, atajó uno y metió el definitivo después de fallar lanzándose al otro lado en los restantes lanzamientos. Pero es fútbol. Más bien el acertado arquero rival que atajó tres y acertó casi todos los costados del cobro, la tiró a las nubes en el decisivo cobro”, analizó Carlos Antonio Vélez en su cuenta de X.

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El periodista remarcó que “es fútbol” y todo puede pasar. “Santa Fe resistió, 8 atajadas de su arquero, superado en juego, pero al final clasificado. Y vale”.

“Santa Fe sigue… Hace una muy buena campaña, mantiene el cero en su arco durante varios juegos y, sumando Liga y la Copa local, solo ha perdido un partido en el semestre. Hoy no fue más, pero clasificó y suma a lo que viene haciendo bien. Maquilla una realidad irrefutable: tenemos un fútbol habitualmente perdedor”, sentenció.

¿Cuándo juega Santa Fe vs. Vasco da Gama?

La próxima cita de Independiente Santa Fe será contra Vasco da Gama en cuartos de final. El partido de ida se jugará en Bogotá el próximo 9 de septiembre, mientras que la vuelta será en Río de Janeiro una semana después.

Así quedaron definidas las llaves de la Copa Sudamericana 2026: