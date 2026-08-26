La tabla de la Liga Betplay tras el golpe de los grandes: Atlético Nacional y América de Cali ganan puestos

Atlético Nacional y América de Cali tuvieron acción por la séptima fecha de la Liga Betplay. A primera hora, Boyacá Chicó y Fortaleza empataron en Tunja y dejaron todo servido para que rojos y verdes hicieran su aparición en Palmira y Medellín.

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A segunda hora, Junior de Barranquilla fue visitante en Palmira y vio la cara de América de Cali. Luis Fernando Muriel marcó un golazo apenas comenzando el partido en el estadio Francisco Rivera Escobar para el 1-0 y parecía que el ‘Tiburón’ se veía bien, pero la demora era que pasaran unos minutos para que el ‘Escarlata’ ajustara sus piezas y le diera la vuelta al marcador y siguiera de largo.

Pese a comenzar ganando, antes de finalizar el primer tiempo, Marcos Mina pudo empatar para el América de Cali tras anotar de cabeza y así el partido iba 1-1 al término de la primera parte y se daba la cuota inicial para el abultado marcador.

Apenas comenzando la segunda parte, Tomás Ángel dio el toque de tranquilidad para el América de Cali y le respondió a Luis Fernando Muriel, pues iban segundos de la parte complementaria cuando el canterano de Atlético Nacional remató cruzado y colocó el 2-1.

Un gol clave para las aspiraciones del América, que pudo darle la vuelta al marcador luego de comenzar perdiendo en su propio estadio. El tercero fue al 67’ tras remate de Jhon Murillo. Fabián Ángel descontó al 88’. Y ya con un Junior entregado y sin ideas, Yani Quintero dio el 4-2 final. Victoria clave que deja al club escarlata líder en solitario.

Nacional se quedó con el clásico de verdes

En el partido de fondo de la jornada, Atlético Nacional consiguió una victoria importante frente a Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en un partido donde el conjunto verdolaga mostró superioridad, aprovechó sus oportunidades y terminó imponiéndose 2-1 ante su afición.

Tabla de la Liga Betplay Foto: Google

El club verdolaga empieza a encontrar tranquilidad en el inicio del proceso deportivo de Lucas González. El entrenador verdolaga consiguió su tercera victoria en la Liga BetPlay 2026 y celebró un triunfo especial al conseguirlo en su primer partido como local, un resultado que le permite tomar aire, fortalecer la confianza del grupo y darle una alegría importante a la afición.

Tabla de la Liga Betplay Foto: Google

Andrés Sarmiento y Marlos Moreno marcaron para el Rey de Copas, mientras que Nicolás Benedetti descontó para el Cali. De esta manera, Nacional se ubica en el top 5 de forma parcial.