Notificación oficial para Richard Ríos desde el Bayern Múnich de Luis Díaz: vía libre para cambiar de club

El mercado de pases sigue agitado en Europa y varios jugadores colombianos son protagonistas por sus cambios de equipo. Uno de ellos es Richard Ríos, volante de quien se hablaba desde días pasados por su salida del Benfica de Portugal, luego de su participación con Colombia en el Mundial 2026.

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Las cosas para Richard en Benfica no están siendo fáciles en este comienzo de temporada y por eso los directivos planean una operación que le deje en otro club, siempre y cuando puedan obtener grandes beneficios económicos por su pase. Se cree que el volante colombiano tiene buenas ventanas en el mercado y sería cuestión de tiempo para tener esas ofertas sobre la mesa.

Ante su eventual salida, Benfica hizo sus primeros movimientos y el volante de la Selección Colombia es noticia en el nuevo fichaje. La noticia pasa por la oficialidad del jugador portugués Joao Palhinha, un mediocampista que estaba en el Bayern Múnich de Alemania, pero que ya firmó con el gigante de Lisboa.

Los rumores se intensificaron y el Bayern Múnich fue notificado de las serias intenciones por tener a Palhinha en el Benfica. Se cree que el negocio por este jugador se cerró tras un pago de 20 millones de euros. El volante ya fue oficializado en los canales oficiales del Benfica y era cuestión de tiempo para su firma tras su aterrizaje en Lisboa dos días antes.

Joao Palhinha firma hasta el 2030 Foto: Benfica

Palhinha y Ríos ocupan mismas posiciones en la cancha y podrían estar lejos de ser complemento en un mismo equipo. En ese lugar del campo también aparecen Enzo Barrenechea, Manu Silva, Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes y Georgiy Sudakov. Parece inminente la salida de Richard del club portugués.

Comunicado del Bayern Múnich de Luis Díaz

“Hemos hablado abiertamente con João Palhinha sobre su situación en el FC Bayern y hemos encontrado una solución con la que todos estamos de acuerdo. Él ha decidido continuar su carrera en su país natal. Le damos las gracias por su etapa en el FC Bayern y le deseamos lo mejor para el futuro”, fueron las palabras de Max Eberl que citó el Bayern en un comunicado de prensa.

Joao Palhinha firma con Benfica Foto: Benfica

“João Palhinha fichó por el FC Bayern en el verano de 2024 procedente del FC Fulham de la Premier League. En su primera temporada disputó 25 partidos oficiales y celebró con el FC Bayern la conquista del campeonato alemán. La pasada temporada jugó cedido en el Tottenham Hotspur, club de la Premier League inglesa”, agregó el club de Lucho.

Richard Ríos, con la vía libre para salir a otro club

En los rumores del mercado de pases, se escuchan varios clubes que quisieran a Richard Ríos como refuerzo. Desde la Premier League y LaLiga habría posibilidades de oferta en próximos días.

Richard Ríos tiene contrato con Benfica hasta 2030 Foto: SNS Group via Getty Images

A Bola, un medio deportivo de los más consultados en Portugal, dice que el Getafe de Johan Mojica y Bournemouth de la Premier League son los nuevos en la lista por Ríos. Antes, ya se hablaba de Newcastle, Fulham y Manchester United, pero esas opciones se ven algo improbables. Benfica espera una transferencia que supere los 30 millones de euros.