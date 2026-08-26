Toyota actualiza su mejor auto eléctrico en alianza con BYD: este es su precio y prometedora autonomía

El poderío asiático en el mundo automotriz sigue evolucionando y firmando alianzas que consolidan las marcas de la región en el mercado global. Ahora, el turno es para Toyota, que confirmó la actualización de su vehículo eléctrico más potente con la fabricante pionera en esta tecnología: BYD.

Se trata de la actualización del bZ3 (denominado en la revisión como bZ5 para el mercado local). El sedán 100% eléctrico será renovado para 2027 y tendrá mejoras sustanciales en tecnología, un rendimiento optimizado y un precio que rompe esquemas.

Toyota bZ3, reconocido como el mejor vehículo eléctrico de China. Foto: Getty Images

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Este diseño solamente ha sido comercializado en China, país en donde la tecnología de los vehículos eléctricos ha protagonizado las compras en los últimos años y Toyota ha logrado tener un gran éxito. Desde 2025, la firma japonesa comercializa el bZ3 en esta nación y, desde entonces, se ha convertido en el segundo modelo más vendido en este país proveniente de una compañía extranjera.

La alianza se confirmó en el marco de la presentación del vehículo realizada por la sociedad FAW Toyota. Allí, se detalló que los cambios que tendrá el nuevo modelo involucran solamente los factores técnicos, dejando el diseño del mismo totalmente igual a como estaba. Estas son las mejoras anunciadas:

Prometedora autonomía: Según el ciclo de homologación CLTC, el vehículo ofrece opciones que otorgan entre 550 y 630 kilómetros de autonomía por carga.

Según el ciclo de homologación CLTC, el vehículo ofrece opciones que otorgan entre 550 y 630 kilómetros de autonomía por carga. Tiempos de recarga eficientes: Admite potencias de carga rápida de hasta 90 kW, lo que le permite pasar del 30% al 80% de capacidad en solo 27 minutos.

Admite potencias de carga rápida de hasta 90 kW, lo que le permite pasar del 30% al 80% de capacidad en solo 27 minutos. Potencia informática de punta: Incorpora un salto tecnológico significativo en asistencia a la conducción, integrando un procesador de hasta 544 TOPS de capacidad para funciones avanzadas de conducción autónoma urbana.

El vehículo también incluiría una prometedora potencia máxima de 200 kilovatios, que se interpreta como 272 caballos de fuerza y 330 Nm de par motor. Además, la gran alianza con BYD involucra la incorporación de la batería de la marca china: LFP, popular por su eficiencia.

Aunque ya estas innovaciones son prometedoras, el ítem que más ha recibido elogios por parte de los aficionados es su precio, pues, en la presentación se confirmó que este vehículo le costará a sus compradores solamente 14.000 euros, lo que en pesos colombianos se traduce en 50 millones de pesos, convirtiéndose en una de las ofertas más accesibles del mercado. Ahora bien, esto no significa que, en caso de que esta referencia llegue a Colombia, valga lo mismo.