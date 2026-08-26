Así debe actuar si su vehículo comienza a incendiarse: las claves para evitar una tragedia

Un incendio en un vehículo es un hecho bastante peligroso, el cual puede derivar tanto en daños personales como materiales. Es por ello que en situaciones como estas es importante saber cómo actuar para evitar que haya heridos o que incluso se carbonice el coche.

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Si bien es un hecho que ocurre raramente, es aconsejable conocer de una forma detallada aquellas acciones que se deben realizar si un carro se encuentra en llamas.

¿Qué causa que un vehículo se incendie?

De acuerdo con Mapfre, los principales motivos por los que un carro termina en llamas pueden ser debido a actos vandálicos o los derrames de carburantes que fueron causados por un accidente de tránsito.

Los incendios en automóviles pueden originarse por averías en el motor, el sistema eléctrico o actos vandálicos. Foto: Getty Images

Los incendios más comunes son de carácter interno. Muchos de estos se encuentran asociados al motor y a fallos eléctricos o rotura de piezas.

En casos como esos, la extinción de las deflagraciones es mucho más complicada, sobre todo si el fuego ha alcanzado la tapicería. Si ocurre eso, lo más sensato es ponerse a salvo que tratar de acabar con las llamas de forma directa.

Acciones a tomar durante un incendio de un carro

Según Mapfre, cuando se observe que hay un incendio en el coche, lo primero que se debe hacer es aplicar el protocolo PAS (proteger, avisar y socorrer), un sistema de atención que es aconsejado por los expertos para prestar ayuda en caso de que se produzca un contratiempo en la carretera.

El protocolo PAS establece el orden de actuación ante una emergencia: proteger, avisar y socorrer. Foto: Getty Images

Para que pueda ser aplicado correctamente, se tienen que seguir, por orden, los siguientes pasos:

Proteger

Si bien el primer instinto que tenga una persona sea acudir directamente al vehículo que se encuentra en llamas y tratar de buscar una manera para ayudar a las víctimas, lo primordial es proteger el lugar.

En caso de que el accidente se haya presentado en una carretera, es necesario ponerse el chaleco reflectante y asegurarse de que no existen en la zona que puedan empeorar la situación.

Avisar

Existen ciudadanos que dentro de sus vehículos llevan extintores. No obstante, nada será tan efectivo contra un incendio en el coche como la ayuda de los bomberos. Para ello, se debe marcar a la línea 123 en el teléfono para indicar la ubicación donde está ocurriendo el incidente.

Socorrer

Luego de haber completado los dos pasos anteriores, es el momento de tratar de sofocar el incendio en el coche. La prioridad es tratar de evitar que se produzcan más daños y alejar a las personas del vehículo calcinado.

Una vez se haya hecho esto, es el momento de ayudar a aquellas víctimas que lo necesiten o prestar ayuda psicológica a las personas implicadas.

Si se intenta apagar las llamas, es necesario contar con un equipamiento especial como extintores.