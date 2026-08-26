Estas son las señales que le indican si su carro ya necesita un cambio de aceite, incluso antes de tiempo

El cambio de aceite es uno de los mantenimientos periódicos más importantes para conservar el buen funcionamiento de un vehículo. Aunque generalmente se recomienda realizarlo cada 5.000 o 10.000 kilómetros, dependiendo del tipo de aceite, las condiciones de uso y las especificaciones del fabricante. Sin embargo, expertos advierten de algunas señales que pueden indicar que el motor necesita un cambio de aceite antes de alcanzar ese kilometraje.

Cambio de aceite de motor: por qué es clave y cuándo hacerlo en el carro

De acuerdo con blogs especializados de marcas como Toyota y fabricantes de aceites, los vehículos pueden advertir con síntomas operacionales, sensoriales e indicadores en el panel de instrumentos que advierten la necesidad de un cambio de aceite anticipado.

Testigos y luces de advertencia en el panel

Esta puede llegar a ser la señal más sencilla para los vehículos, pues, dependiendo de la tecnología del automotor, la activación de la luz del aceite (con el símbolo de la tetera) o la alerta general del motor se puede identificar la necesidad de esta sustitución. Sin embargo, esta es exclusiva para aquellos vehículos que cuentan con esta herramienta tecnológica.

Ruidos metálicos o golpeteos en el motor

Expertos explican que el aceite crea una película protectora entre las piezas móviles del motor, por lo que cuando este pierde viscosidad por sobreuso o degrada sus aditivos, las partes metálicas comienzan a chocar entre sí, generando golpeteos o un “tic tac” en el bloque central, sobre todo al encender el automóvil o cuando apenas está calentando.

Temblores y vibraciones inusuales en el vehículo

De acuerdo con Toyota, cuando el motor no cuenta con la fricción regulada por el lubricante (aceite), el vehículo realiza un esfuerzo mayor para desplazarse o mantenerse encendido, generando una pérdida de eficiencia que desencadena en temblores o vibraciones perceptibles mientras el carro está detenido o en mínima velocidad.

Pérdida de fuerza y aumento en el consumo de gasolina

En esta misma línea de la eficiencia vehicular, los expertos advierten que un aceite muy desgastado genera mayor fricción interna y trabaja forzado, traduciéndose en una pérdida de respuesta al pisar el acelerador y un incremento injustificado en la quema de combustible.

Humo azulado o denso por el escape

Mientras que el vapor blanco en mañanas frías es normal, la expulsión de humo con tonos azules o grises oscuros señala que el vehículo está quemando lubricante degradado que se filtra a las cámaras de combustión. Así mismo, un olor a quemado dentro de la cabina o en el exosto puede ser señal de la necesidad de este mantenimiento.

El aceite luce negro, espeso o con grumos

Al revisar la varilla medidora, el lubricante nuevo exhibe una tonalidad ámbar translúcida o transparente y, aunque es normal que se oscurezca al limpiar hollín, si al manipularlo se siente textura arenosa o demasiado espesa, puede ser señal de cambio de aceite, ya que el filtro y el fluido saturaron su capacidad de retención.

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Ahora bien, muchos se pueden llegar a preguntar si esto puede alertar a un tratamiento indebido del vehículo o es culpa de los fabricantes, y los expertos advierten que hay muchas razones que pueden provocar el desgaste anticipado de este aceite.

Esta necesidad anticipada sí puede ser señal de malos hábitos al conducir, de daños en el motor o de un mal producto; sin embargo, esto se identificaría en el momento en que esto se convierta en un patrón repetitivo, pues distintos expertos coinciden en que esto puede ser natural, ya que situaciones naturales como el sometimiento diario a trancones de tráfico pesado aceleran la degradación del aditivo químico del aceite.

Un vehículo puede pedir un cambio de aceite anticipado por condiciones naturales de la cotidianidad. Foto: Getty Images