¿Perdió la llave de su carro? La guía para recuperarla en Colombia

Uno de los momentos que más preocupan a conductores de Colombia es cuando pierden las llaves del carro. Situaciones como estas conllevan momentos de sorpresa e incertidumbre para el ciudadano, que comienza a tener pensamientos en su cabeza sobre qué tiene que hacer.

El seguro para carros eléctricos e híbridos en Colombia: coberturas clave y cómo escoger el adecuado

Son ante situaciones así que entidades han compartido recomendaciones que cada persona puede realizar en caso de pasar por una circunstancia como esta.

De acuerdo con Seguros Bolívar, existen varias acciones que pueden implementar los conductores; una de las primeras es mantener la mayor calma posible y respirar profundamente, ya que no es viable encontrar una solución con tanta preocupación.

Recordar los últimos lugares visitados puede ayudar a establecer dónde pudieron quedar las llaves del automóvil. Foto: Getty Images

Al estar sereno, se aconseja revisar por sus alrededores. ¿Es posible que las llaves del carro se encuentren en la casa, la oficina, en un centro comercial? Recordar los últimos pasos que se realizaron ayuda a tener idea de dónde pueden estar las llaves.

Otro aspecto que se aconseja en situaciones como estas es verificar si el coche cuenta con un duplicado o una copia de seguridad.

Existen ocasiones en las que los conductores guardan una réplica de la llave en sus hogares o incluso se la confían a un familiar o conocido. El tener esta opción ayuda a simplificar enormemente el proceso y se encarga de evitar muchos inconvenientes.

Finalmente, el revisar el seguro del carro trae consigo otras soluciones cuando se pierden las llaves de un vehículo. En Colombia existen algunas aseguradoras que dentro de sus coberturas adicionales incluyen la pérdida o robo de este elemento.

Los propietarios pueden consultar las condiciones de su póliza para conocer si cuentan con cobertura para el reemplazo de las llaves. Foto: Getty Images

Por ende, se aconseja que el ciudadano contacte con su asesor o revise los términos y condiciones que se encuentran escritos en su contrato. En caso de que la póliza no cubra la pérdida de las llaves de un carro, el ciudadano tendrá que asumir los costos de manera directa.

En situaciones como estas, lo más recomendable es investigar y comparar precios entre cerrajeros automotrices y concesionarios, teniendo en cuenta los factores de costo, tiempo y tipo de llave. Para Colombia, estos precios pueden oscilar entre los $200.000 y más de $1.500.000 COP.

Adicionalmente, para realizar la solicitud del reemplazo de la llave de su carro, ya sea por medio de un cerrajero o en un concesionario, se necesita presentar ciertos documentos, al ser un requisito para poder garantizar la seguridad y prevenir el hurto de vehículos.

Dentro de ellos se encuentra la cédula de ciudadanía y tarjeta de propiedad del vehículo, el código PIN o clave de seguridad en caso de que aplique.