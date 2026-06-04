Este truco con aluminio protege la llave del carro: así bloquea la señal que usan los ladrones

Hoy en día, existen varias formas en las que delincuentes roban un carro, ya sea al romper una ventana o forzar la cerradura del vehículo. Sin embargo, cada día se expande el uso de métodos para cometer este acto criminal.

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Dentro de las más destacadas, se encuentra una modalidad conocida como “ataque por retransmisión de señal”.

Esta se presenta en aquellos automóviles que cuentan con sistemas de acceso y arranque sin llave, los cuales funcionan por medio de un control inteligente que emite una señal inalámbrica.

Lo que realizan los delincuentes es utilizar dispositivos electrónicos que se encargan de captar y amplificar la señal del carro, haciéndole creer a este que la llave que lo prende se encuentra en un espacio cercano.

De esta manera, los ladrones pueden desbloquear el vehículo e incluso arrancarlo sin la necesidad de hacer algún daño.

No obstante, existe una forma práctica para prevenir estos casos, en donde el usuario solamente tiene que envolver las llaves del carro en papel aluminio.

¿Por qué sirve envolver una llave con papel aluminio?

De acuerdo con Motorpasion, cubrir una llave con papel aluminio ayuda a frustrar el robo de coches que tienen sistema de arranque sin llave. La razón de esto es que el material metálico actúa como una especie de barrera, la cual se encarga de bloquear las ondas de radio emitidas por el control.

Esto impide que el amplificador de la señal capte la frecuencia de la llave de presencia y no permita la retransmisión de las señales, tanto de la llave como del coche, que pueden ser utilizadas por los delincuentes para los robos.

La razón de esto tiene una explicación científica, ya que esto ocurre debido a la jaula de Faraday, que fue descubierta por el físico Michael Faraday en el año 1836.

Esta jaula es capaz de aislar dispositivos electrónicos de ciertas señales electromagnéticas. Si un campo influye desde afuera, los electrones del material comienzan a reorganizarse para poder anular la parte interior.

Algo similar se presenta cuando ciudadanos envuelven en papel aluminio los tags o stickers que se encargan de pagar electrónicamente los puntos de peaje, con el objetivo de evitar que le cobren para poder hacerlo en efectivo.

El papel aluminio actúa como una barrera que dificulta la captación de la señal emitida por la llave inteligente. Foto: Getty Images

Para aquellas personas que quieran implementar esta medida de seguridad para prevenir robos, pueden utilizar el papel de aluminio común que es usualmente utilizado en la cocina, ya que este tiene el grosor suficiente para poder cumplir esta función.

Mientras más capas utilice el conductor para envolver su llave, tendrá mayor nivel de aislamiento.