Pico y placa en Bogotá: restricción para la semana del 21 al 26 de julio

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, compartió el calendario de pico y placa que tendrán los vehículos particulares y taxis en la capital del país durante junio y julio. Así será la rotación desde el martes 21 hasta el 26 de julio.

Cómo conseguir el pico y placa solidario en Bogotá: evite multas costosas con este permiso

La entidad reiteró la vigencia de los horarios y las placas establecidos. La restricción para carros particulares rige de martes a viernes, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. En el caso de los taxis, el horario inicia a las 5:30 a. m. y finaliza a las 9:00 p. m.

Agentes y autoridades de tránsito insisten en que los ciudadanos que se movilicen en sus vehículos cumplan con la medida y recuerdan que quienes sean detenidos incumpliendo las normas establecidas recibirán una sanción económica.

Según el Código Nacional de Tránsito, transitar durante los horarios de restricción conlleva una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Así regirá el pico y placa en Bogotá Foto: Getty Images

Ahora bien, existen medidas que permiten conducir un vehículo en Bogotá aun cuando tenga restricción, como el pico y placa solidario, que funciona mediante el pago de un permiso diario, semanal o mensual para circular.

Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares, semana del 21 al 26 de julio

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que el pico y placa en Bogotá para los vehículos particulares será:

Martes 21 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 22 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 23 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 24 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Sábado 25 de julio: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Domingo 26 de julio: no aplica la medida de pico y placa.

Pico y placa en Bogotá para taxis, semana del 21 al 26 de julio

Para el transporte público individual (taxis), el horario de restricción comienza a las 5:30 a. m. y finaliza a las 9:00 p. m.