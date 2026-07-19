Este lunes festivo por el 20 de julio estará vigente la medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá por sus nueve corredores de entrada. El propósito de la norma es ordenar y distribuir el retorno de una cantidad masiva de vehículos a la ciudad.

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La Secretaría de Movilidad indicó que durante el puente festivo, 1,6 millones de automotores saldrán de Bogotá y otro millón regresará. Por esta razón, implementaron medidas del plan éxodo y retorno que incluyen la restricción vehicular.

El pico y placa regional mantendrá su horario habitual, que va desde las 12:00 del mediodía hasta las 8:00 p. m. Antes y después de esa hora, los vehículos podrán ingresar sin limitaciones. Así quedó configurado:

● De 12:00 m. a 4:00 p. m., podrán ingresar a la ciudad los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

● De 4:00 p. m. a 8:00 p. m., podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

La aplicación del pico y placa regional se llevará a cabo en nueve corredores clave de ingreso a Bogotá. Foto: Captura de pantalla tomada de x @SectorMovilidad

Los corredores afectados

El pico y placa regional estará vigente en nueve corredores de ingreso a la ciudad, con los respectivos tramos autorizados por la Alcaldía. Estas son las vías donde se aplica la medida:

Autopista Norte: entre el peaje Andes y el Portal Norte de TransMilenio (sentido norte-sur).

Autopista Sur: entre el límite con Soacha y la avenida Boyacá (sentido sur-norte).

Avenida Centenario (calle 13): entre el río Bogotá y la avenida Cali (sentido occidente-oriente).

Avenida Calle 80: entre el puente de Guadua y el Portal 80 de TransMilenio (sentido occidente-oriente).

Carrera Séptima: entre las calles 245 y 183 (sentido norte-sur).

(sentido norte-sur). Avenida Boyacá (vía al Llano): entre el túnel Argelino Durán Quintero y la antigua vía al Llano (sentido sur-norte).

Vía Suba-Cota: entre el río Bogotá y la calle 170 (sentido norte-sur).

entre el río Bogotá y la calle 170 (sentido norte-sur). Vía La Calera: entre el peaje Patios y la carrera Séptima (sentido oriente-occidente).

Vía a Choachí: entre la vía Monserrate y la avenida Circunvalar (sentido oriente-occidente).

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Adicional a esto, se registrarán cierres por el desfile militar del 20 de julio que se llevará a cabo en la avenida Villavicencio entre la transversal 70C y la carrera 22G. Estas son las restricciones viales:

● Av. Boyacá, calzada lenta en sentido norte-sur, desde la diagonal 52 Sur hasta la carrera 24, de 00:00 a 4:00 p. m.

● Av. Gaitán Cortés entre avenida Boyacá y calle 68F Sur, en los dos sentidos viales, desde medianoche hasta las 4:00 p. m.

● Av. Villavicencio entre la Autopista Sur y la avenida Boyacá, en los dos sentidos viales, desde medianoche hasta las 4:00 p. m.