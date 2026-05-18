Así funcionará la rotación del pico y placa en Bogotá desde el martes 19 al viernes 22 de mayo

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), comunicó la rotación de pico y placa que se regirá en la capital de Colombia desde este martes 19 hasta el viernes 22 de mayo.

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Refiriéndose exclusivamente al pico y placa en vehículos particulares, la medida operará de la siguiente manera:

Martes 19 de mayo: Los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular por Bogotá

Los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular por Bogotá Miércoles 20 de mayo: Los vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0 pueden circular por Bogotá

Los vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0 pueden circular por Bogotá Jueves 21 de mayo: Los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular por Bogotá

Los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular por Bogotá Viernes 22 de mayo: Los vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0 pueden circular por Bogotá

Las autoridades realizan un llamado de atención a todos los conductores a cumplir esta medida establecida por el distrito, ya que aquellos que no respeten la norma podrán recibir una multa con un valor de $633.232 pesos. Asimismo, el vehículo puede ser inmovilizado por las autoridades.

El horario que comienza a regir el pico y placa en Bogotá comienza desde las 6:00 a.m. y finaliza hacia las 9:00 p.m.

La Secretaría de Movilidad también aclaró que los ciudadanos que quieran utilizar su vehículo en las calles de Bogotá, a pesar de tener el pico y placa, pueden realizarlo por medio de la modalidad de “Pico y Placa Solidario”.

El horario del pico y placa comienza a las 6:00 a.m. y finaliza a las 9:00 p.m. Foto: Getty Images/iStockphoto

La SDM informó que para comenzar a realizar el proceso para quedar exento, deben ingresar a la siguiente página: https://picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co/Inicio

Además, modelos de vehículos eléctricos e híbridos también quedan exentos del pico y placa en Bogotá al producir bajas emisiones que no afectan la calidad de aire y medioambiente del distrito.

No obstante, deben seguir un par de requisitos establecidos por la Alcaldía para poder movilizarse, entre ellos encontrarse registrado en el sistema de excepciones de la Secretaría Distrital de Movilidad y aparecer matriculado explícitamente como eléctrico o híbrido en el RUNT.

Estas son las restricciones para taxis durante la rotación del pico y placa en Bogotá

En el caso de la rotación de pico y placa para taxistas que prestan sus servicios en la capital, la medida se rige desde las 5:30 a.m. a 9:00 p.m. Los carros que pueden transitar durante este periodo son: